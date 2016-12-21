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новость Ставки больше, чем жизнь

Путин поручил изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты
21.12.2016
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
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Президент Владимир Путин поручил правительству до 31 марта подготовить предложения по изменению действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя. Перечень поручений Путина опубликован пресс-службой Кремля.

Кроме того, Путин поручил подготовить и внести поправки в законодательство, ужесточающие правила производства и оборота продукции с долей этилового спирта свыше 25 процентов, включая введение лицензирования таких видов деятельности. Также должны быть ужесточены правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами и введенаи маркировка спиртосодержащей продукции.

Кроме того, Путин поручил усилить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

К середине дня среды жертвами массового отравления средством для ванн "Боярышник" в Иркутске стали 62 человека. Всего с учетом умерших от отравлений пострадало 107 человек. 36 находятся на стационарном лечении, пятеро выписаны с улучшениями, четверо самовольно покинули больницы.

Об отравлениях стало известно в субботу. Большинство отравлений произошло в микрорайоне Новоленино. В Иркутске объявлено чрезвычайное положение. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия ее из оборота.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение или сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). За это преступление кодекс предусматривает до 10 лет колонии. Дело передано в центральный главк СКР. Во вторник в город прилетел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В Иркутске в рамках уголовного дела задержаны 11 человек - индивидуальные предприниматели и розничные торговцы. "Данные люди задержаны по возбужденному уголовному делу. Часть из них между собой не связаны. Для их задержаний было достаточно оснований. Все остальные подробности являются тайной следствия", - сообщил представитель полиции на заседании городской комиссии по ЧС.

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21.12.2016

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