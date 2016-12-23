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Пpемьер-министр Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 процентов. Об этом сообщает Интерфакс.

Попова на встрече с Медведевым предложила на 30 дней приостановит торговлю такими жидкостями, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. За реализацией последних следует установить дополнительный контроль, отметила главы Роспотребнадзора.

"Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников", - сказал Медведев. Премьер напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочение оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

Между тем СКР продолжает расследование уголовного дела о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего концентрата для ванн "Боярышник" по части 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). К настоящему времени задержано 19 подозреваемых.

"Обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения "Боярышника". Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята", - сообщает пресс-служба СКР.

Зафиксировано уже 122 сообщения об отравлении граждан метанолом. 74 человека скончались, 31 пострадавший находится в лечебных учреждениях.

СКР также возбудил дело по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова. "Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн "Боярышник". Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов", - сообщают в СКР.

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно в субботу. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области объявлено чрезвычайное положение. В понедельник Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия ее из оборота.

В среду Владимир Путин поручил правительству до 31 марта подготовить предложения по изменению действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя. Кроме того, Путин поручил подготовить и внести поправки в законодательство, ужесточающие правила производства и оборота продукции с долей этилового спирта свыше 25 процентов, включая введение лицензирования таких видов деятельности. Также должны быть ужесточены правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами и введенаи маркировка спиртосодержащей продукции.

Президент также поручил усилить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.