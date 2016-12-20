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новость Число погибших от отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске выросло до 58

20.12.2016
Флакон с концентратом "Боярышник". Фото: irk.kp.ru
Флакон с концентратом "Боярышник". Фото: irk.kp.ru
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Число погибших от отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске по состоянию на 21 час по местному времени (16 часов мск) выросло до 58. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяну Лебедеву. Из числа жертв 34 умерли в больницах, остальные 24 - вне медучреждений.

Общее же число погибших и пострадавших составляет 97. 38 отравившихся остаются в больницах, одного уже выписали.

Ранее стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил вторник в регионе днем траура по погибшим от отравления. Кроме того, в области введен режим чрезвычайной ситуации. В самом Иркутске режим ЧС ввели еще в понедельник.

За последние два дня в регионе обнаружили два цеха по производству суррогатного алкоголя. Первый располагался в дачном поселке им. Шестой пятилетки в Ленинском округе областного центра. Помимо "Боярышника" там выпускалось также четыре марки водки. В цеху изъяли 47 пластиковых канистр с суррогатом. Вся продукция содержала смертельно опасный для человека метиловый спирт (метанол).

Второй цех действовал в здании бывшего молокозавода в городе Шелехов, пригороде Иркутска. Там нашли емкости с "Боярышником", а также дезинфицирующим лосьоном "Витасепт" и чистящим средством "Чистый-С". Присутствует ли в их составе метанол, по состоянию на утро вторника еще не выяснили.

О массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске стало известно в субботу. Большинство отравлений произошло в микрорайоне Новоленино. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия ее из оборота.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение или сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). За это преступление кодекс предусматривает до 10 лет колонии. Дело передано в центральный главк СКР. По нему уже задержаны два продавца.

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20.12.2016

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