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По делу об отравлении концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске арестованы еще четыре человека. Как передает ТАСС, об этом сообщил представитель Ленинского районного суда города.

"В воскресенье суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим - в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа", - сообщили в суде.

В пятницу по решению суда был арестован один поставщик суррогатной продукции. Еще 10 человек суд поместил под домашний арест. Женщина-инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали "Боярышник", была выпущена из зала суда по состоянию здоровья.

По последним данным, жертвами отравления суррогатом в Иркутске стали 76 человек. В больницах остаются 18 пострадавших от отравления. 20 человек выписаны за прошедшую неделю, девять покинули лечебные учреждения самовольно.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о гибели людей по части 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). К настоящему времени задержано 23 подозреваемых.

"В рамках уголовного дела задержано 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов", - рассказала Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В отношении Лужнова ранее было возбуждено дело по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). "Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн "Боярышник". Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов", - сообщили в ведомстве.

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно 17 декабря. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области объявлено чрезвычайное положение.