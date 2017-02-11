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новость Упертые награды

Глава ОКР: Лишенные за допинг олимпийских медалей спортсмены не хотят их возвращать
11.02.2017
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
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Российские спортсмены, лишенные за допинг олимпийских медалей, не хотят их добровольно возвращать. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Росси Александр Жуков, сообщает Интерфакс.

"Мало спортсменов соглашается с тем, чтобы возвращать олимпийские медали", - сказал Жуков. Он отметил, что ОКР по запросу Международного олимпийского комитета ведет работу по возвращению медалей россиянами.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил о четырехлетней дисквалификации российской бегунье Марии Савиновой-Фарносовой. Кроме того, спортсменка лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 м. Это уже восьмая медаль Игр в Лондоне, которой Россия лишена после перепроверки проб, взятых в 2012 году.

В конце января МОК лишил двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после повторной проверки ее допинг-проб 2008 года. В пробе также был обнаружен туринабол. Таким образом, Россия лишена уже 13 медалей Игр-2008.

9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта. После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

31 декабря в новогоднем обращении глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет примет дополнительные меры по борьбе с допингом после изучения доклада Макларена. Бах назвал выводы этого документа "шокирующими". По словам главы МОК , в 2016 году возникла угроза олимпийскому движению, и МОК намерен противостоять этой угрозе. "Наиболее актуктуальная угроза изложена в шокирующем доклада Макларена относительно допинга и допинговых манипуляций в России. Эти данные нанесли урон репутации и целостности спорта. Мы создали две комиссии, которые занимаются этим вопросом. Они дадут всем сторонам шанс быть услышанными, после чего МОК примет решение о дальнейших мерах и санкциях", - заявил глава МОК.

В МОК проверят все 254 образца мочи, взятые у российских спортсменов в Сочи, а также все пробы с лондонской Олимпиады 2012 года, заверил Бах. "Эти дополнительные меры только справедливы для авторитета Олимпийских игр и для душевного спокойствия спортсменов", - отметил глава МОК.

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11.02.2017

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