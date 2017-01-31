Реклама

Чемпион зимней Олимпиады-2014 в Сочи по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Федерация бобслея России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА приняла решение о дисквалификации спортсмена Труненкова Дмитрия на четыре года, начиная с 19 апреля 2016 года, за нарушение Общероссийских антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Труненков нарушил пункт 2.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена).

Как пояснил президент федерации бобслея России Александр Зубков, данный случай допингового нарушения со стороны Труненкова не касается Олимпиады-2014 в Сочи. "Нет, это не имеет отношения к 2014-му году, это 2016 год", - сказал Зубков. Соответственно, награды высшего достоинства, завоеванной в составе экипажа Зубкова в Сочи-2014, Труненков не лишится.

Труненков выступал за сборную России с 2006 по 2016 год. Олимпийский чемпион 2014 года в "четверках" выступал на позиции разгоняющего в экипаже Зубкова.

В декабре 2016 года стало известно, что Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года перенесен из Сочи в Германию, его примет город Кенигзее. О переносе соревнований стало известно 13 декабря. "В это трудное время благоразумным было бы не устраивать такие соревнования в России", - заявили в IBSF. Свое решение в федерации обосновали двумя доводами.

Во-первых, говорится в заявлении, надо дать возможность спортсменам и тренерам изо всех стран сосредоточиться на спорте, а не на спорах и обвинениях - не важно, справедливых или нет. Во-вторых, в нынешней обстановке "почти невозможно по достоинству оценить усилия оргкомитета (в том числе Федерации бобслея России. - Ред.), предпринятые для подготовки соревнований, так же как и качество трассы "Санки" как одной из лучших в мире".

После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал решение "чрезвычайно политизированным", добавив, что оно "исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования".

Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в сочинском микрорайоне Красная Поляна с 13 по 26 февраля 2017 года. Ранее ряд ведущих мастеров санного спорта призывали IBSF перенести соревнования в другую страну. 11 декабря сборная Латвии по скелетону заявила о намерении бойкотировать чемпионат, если он будет проводиться в России. В сборных Австрии и Южной Кореи заметили, что тоже не исключают такого решения.

9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для Всемирного антидопингового агентства (WADA). Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта, в том числе числе были чемпионы сочинской Олимпиады-2014 бобслеисты Зубков и Алексей Воевода.