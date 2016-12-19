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новость Чемпионат мира по бобслею перенесли из Сочи в немецкий Кенигзее

19.12.2016
Эмблема IBSF
Эмблема IBSF
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Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года перенесен из Сочи в Германию, его примет город Кенигзее. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона.

О переносе соревнований стало известно 13 декабря. "В это трудное время благоразумным было бы не устраивать такие соревнования в России", - заявили в IBSF. Свое решение в федерации обосновали двумя доводами.

Во-первых, говорится в заявлении, надо дать возможность спортсменам и тренерам изо всех стран сосредоточиться на спорте, а не на спорах и обвинениях - не важно, справедливых или нет. Во-вторых, в нынешней обстановке "почти невозможно по достоинству оценить усилия оргкомитета (в том числе Федерации бобслея России. - Ред.), предпринятые для подготовки соревнований, так же как и качество трассы "Санки" как одной из лучших в мире".

После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал решение "чрезвычайно политизированным", добавив, что оно "исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования".

Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в сочинском микрорайоне Красная Поляна с 13 по 26 февраля 2017 года. Ранее ряд ведущих мастеров санного спорта призывали IBSF перенести соревнования в другую страну. 11 декабря сборная Латвии по скелетону заявила о намерении бойкотировать чемпионат, если он будет проводиться в России. В сборных Австрии и Южной Кореи заметили, что тоже не исключают такого решения.

9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для Всемирного антидопингового агентства (WADA). Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта. По информации "Медузы", в их числе были чемпионы сочинской Олимпиады-2014 бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода.

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19.12.2016

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