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новость ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте

23.01.2017
Владимир Казарин и Мария Савинова. Фото: runners.ru
Владимир Казарин и Мария Савинова. Фото: runners.ru
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статья Статья

Поголовная ответственность

Отдельных спортсменов отлучают от соревнований, когда именно они являются виновниками применения запрещенных препаратов. Когда же это применение организуется и "крышуется" государственными структурами, отвечает за него вся команда. И те, кто принимал допинг, и те, кто предпочитал без него обходиться.

Виталий Портников
22.07.2016

Немецкий телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте. Десятиминутное видео выложено на официальном сайте канала.

Главным героем фильма стал тренер по легкой атлетике Владимир Казарин. О его предполагаемых злоупотреблениях в фильме рассказывает российский бегун Андрей Дмитриев. По словам спортсмена, Казарин, отстраненный в 2015 году за нарушение антидопинговых правил, до сих пор продолжает работать, тренируя российских спортсменов.

В качестве доказательства, в фильме демонстрируется снятое на телефон видео, на котором Казарин в закрытом легкоатлетическом зале работает с бегунами Натальей Даниловой и Артемом Денмухаметовым

По словам Дмитриева, Казарин - не единственный тренер, который продолжает работать после отстранения. При этом других других фамилий спортсмен не называет.

Дмитриев также утверждает, что тренер продолжает использовать допинг при работе со спортсменами, "без которого они не могут работать".

Фамилия Казарина уже звучала в первом фильме ARD о допинге в российской легкой атлетике. Расследование было построено на показаниях Юлии Степановой, ставшей позже, как и ее муж, информатором WADA. Казарин работал и с олимпийской чемпионкой Марией Савиновой, которую лишили золотой олимпийской медали из-за выявленного допинга. О дисквалификации Казарина Всероссийская федерация легкой атлетики объявила в апреле 2016 года.

По словам президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, федерация готова представить IAAF доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, которые подозреваются в допинговых нарушениях.

"Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги. Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии IAAF возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет", - сказал Шляхтин ТАСС, отметив, что ВФЛА проверит информацию из фильма ARD.

Вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь заявил, что его не интересует новый фильм немецкого телеканала. "Не надо раскручивать этот фильм. Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга, зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем с допингом", - сказал Мутко.

"Пусть занимается поисками допинга у себя в Германии, пусть возьмет статистику за 2016 год и посмотрит, сколько у них нарушений, сколько у нас, пусть сравнит. И тогда я буду готов с ним говорить", - заявил вице-премьер.

В декабре 2014 года телеканал ARD выпустил в эфир первый документальный фильм, в котором рассказывалось о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. Всемирное антидопинговое агентство вскоре после показа объявило, что все вопросы о допинге в российской легкой атлетике, поднятые в фильме, будут изучены.

Фактически фильм положил начало расследованию, которое привело к вскрытию системы допинговых нарушений в России и запретам на участие российских спортсменов в международных соревнований. Впоследствии было выпущено еще несколько фильмов на эту тему.

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23.01.2017
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Владимир Абаринов

Спорт и позор

Владимир Абаринов, 20.07.2016

Вердикт МОК отнюдь не предрешен, но даже если комитет решит допустить на Игры в Рио российских олимпийцев, не уличенных в приеме допинга, это не смоет позора с государственного мундира России, пытающейся убедить весь мир, что преступная шайка мелких чиновников действовала за ее честной спиной.

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