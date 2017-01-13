О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.257985.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.257985.html
Также: Госдума, Мир, Россия, Спорт, Политика, Общество, Парламент

новость Комитет Госдумы создал комиссию по анализу доклада Макларена

13.01.2017
Михаил Дегтярев. Фото: ldpr.ru
Михаил Дегтярев. Фото: ldpr.ru
Реклама

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи создал экспертную комиссию для изучения и анализа доклада Всемирного антидопингового агентства. Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, "атаки на российской спорт продолжаются". "Основаны они все на докладе (Ричарда. - Ред.) Макларена, который до конца мировой общественностью не изучен. Документов, которые этот господин разместил в интернете, более тысячи, нужно их хорошо изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещенных Ричардом Маклареном", - сказал он.

Парламентарий уверен, что "даже поверхностный анализ позволяет говорить, что эта международная преступная группа работала в интересах иностранцев и делала из российских чистых спортсменов грязных".

"Экспертная комиссия уже создана, где-то через месяц мы готовы опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов, размещенных Ричардом Маклареном в интернете", - добавил Дегтярев.

В среду национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя международные турниры. "Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA", - говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали антидопинговые организации США, Канады, Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Хорватии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции и Швейцарии.

В ответ на это вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал NADO заниматься своим делом и собирать мочу, а не вмешиваться в политику.

9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи. К настоящему времени известно об отстранении от соревнований 12 россиян. Среди них чемпионы Олимпиады в Сочи лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков, серебряные и бронзовые призеры Игр.

Оставить комментарий Обсудить
13.01.2017

новость Новости по теме
11.01.2017 Главы NADO призвали отстранить Россию от всех международных соревнований →
31.12.2016 Глава МОК: Мы продолжим борьбу с допингом в следующем году →
30.12.2016 FIS отклонила апелляции шести российских лыжников →
30.12.2016 IBSF отстранила от соревнований четырых российских скелетонистов →
28.12.2016 Глава РУСАДА признала существование допинг-системы в стране →
23.12.2016 МОК проверит все пробы российских спортсменов-олимпийцев →
18.12.2016 СМИ: Проверка ФИФА может привести к лишению России чемпионата 2018 года →
17.12.2016 Российского боксера Поветкина сняли с боя из-за допинга →
16.12.2016 Мосгорсуд отменил арест имущества информатора WADA Родченкова →
09.12.2016 Доклад Макларена: В допинговую программу были вовлечены более тысячи российских спортсменов →
07.12.2016 МОК продлил временные меры в отношении России →
30.11.2016 СКР не нашел доказательств существования государственной допинговой программы в России →
21.11.2016 WADA отказалось принять финансовую помощь от России →
Фото и Видео
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
23400
Play own
Пытки станут нормой
21543
Play own
Протест против нового закона о митингах
15690
Play own
Сход у Думы за широкую амнистию
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Дима, Маша и "Дождь"
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Туча над "Дождем"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Мэттис: Россия несет угрозу
Джеймс Мэттис. Фото: greatagain.gov
новость Музейщики вступились за Исаакий
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Прокуратура и СКР просят денег
Юрий Чайка и Александр Бастрыкин. Фото: pasmi.ru
новость На зека из ИК-7 завели дело
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
новость Останки Глинки опознаны
Елизавета Глинка. Фото с сайта spravedlivo-online.ru
статья Украинские диагнозы
новость На Украине запретили "Дождь"
Логотип телеканала "Дождь"
новость Махачкала: обыски в детсадах
МВД по Дагестану. Фото: odnoselchane.ru
новость Автор доклада о Трампе в бегах
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
статья Пархоменко и агитпроп
Илья Мильштейн
статья Йога и иго
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Глава DNI о компромате на Трампа
Джеймс Клэппер. Фото: whitehouse.gov
статья Голый народ
Виталий Портников
в блоге В побоях познавшая
383
новость Песков: Путин и Трамп поладят
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
новость Дадаева лишили алиби
Заур Дадаев заходит в подъезд. 28.02.2015, около 2:00. Кадр камеры видеонаблюдения
в блоге Убийство Немцова: анализ алиби
7
новость Крым: новые обвинения мусульманам
После обыска в доме Рустема Исмаилова. Фото Гульсум Алиевой