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Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи создал экспертную комиссию для изучения и анализа доклада Всемирного антидопингового агентства. Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, "атаки на российской спорт продолжаются". "Основаны они все на докладе (Ричарда. - Ред.) Макларена, который до конца мировой общественностью не изучен. Документов, которые этот господин разместил в интернете, более тысячи, нужно их хорошо изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещенных Ричардом Маклареном", - сказал он.

Парламентарий уверен, что "даже поверхностный анализ позволяет говорить, что эта международная преступная группа работала в интересах иностранцев и делала из российских чистых спортсменов грязных".

"Экспертная комиссия уже создана, где-то через месяц мы готовы опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов, размещенных Ричардом Маклареном в интернете", - добавил Дегтярев.

В среду национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя международные турниры. "Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA", - говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали антидопинговые организации США, Канады, Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Хорватии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции и Швейцарии.

В ответ на это вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал NADO заниматься своим делом и собирать мочу, а не вмешиваться в политику.

9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи. К настоящему времени известно об отстранении от соревнований 12 россиян. Среди них чемпионы Олимпиады в Сочи лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков, серебряные и бронзовые призеры Игр.