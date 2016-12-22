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Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юношеского чемпионата мира 2017 года в городе Остров Псковской области. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов.

"СБР сообщил IBU, что возвращает право на проведение в 2017 году юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени. Новые места проведения данных соревнований будут утверждены позднее", - говорится в заявлении IBU.

В четверг на заседании IBU принято решение об открытии официального расследования в отношении 29 российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, а также , а также в отношении Союза биатлонистов России.

Кроме того, двое российских биатлонистов, чьи фамилии не называются, уже отстранены от соревнований нарушений на Олимпиаде в Сочи.

"Это первый важный шаг в отношении Союза биатлонистов России, который должен показать, что IBU и весь мир спорта относится к нынешней ситуации очень серьезно", - заявил президент IBU Андерс Бессеберг.

Между тем в четаерг совет Международного союза конькобежцев решил забрать у Челябинска право принять этап Кубка мира 2017 года. "Совет ISU принял решение перенести этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года, в другую страну. Новое место проведения будет объявлено позднее", - говорится в заявлении организации. Основанием для такого решения также стали данные из второй части доклада Макларена

"Организаторы в Челябинске готовились к Кубку с привычным энтузиазмом, профессионализмом и добросовестностью, однако вышеуказанные обстоятельства не позволяют в полной мере оценить их усилия", - отмечают в ISU.

Кроме того, совет ISU принял во внимание призыв МОК к международным спортивным федерациям заморозить подготовку к проведению в России крупных международных соревнований по зимним видам спорта. Организация будет внимательно следить за развитием ситуации, после чего примет решение о возможности проведения на территории нашей страны соревнований в следующем сезоне.

В понедельник в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона сообщили, что чемпионат мира 2017 года по этим видам спорта перенесен из Сочи в Германию. Соревнования примет город Кенигзее.

О возможном переносе соревнований из Россиистало известно 13 декабря. "В это трудное время благоразумным было бы не устраивать такие соревнования в России", - заявили в IBSF. Свое решение в федерации обосновали двумя доводами. Во-первых, говорится в заявлении, надо дать возможность спортсменам и тренерам изо всех стран сосредоточиться на спорте, а не на спорах и обвинениях - не важно, справедливых или нет. Во-вторых, в нынешней обстановке "почти невозможно по достоинству оценить усилия оргкомитета, предпринятые для подготовки соревнований, так же как и качество трассы "Санки" как одной из лучших в мире".

После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал решение "чрезвычайно политизированным", добавив, что оно "исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования".

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.