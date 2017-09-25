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новость Кто про что, а он про бан

Трамп запретил въезд в США гражданам КНДР и Венесуэлы
25.09.2017
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
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Президент США Дональд Трамп ввел новые ограничения на въезд в США для граждан КНДР и Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

Также сохраняется запрет на въезд для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, перечисленных во втором антимигрантском указе президента: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Для граждан перечисленных стран предусмотрены некоторые исключения: попасть в Америку при условии дополнительной проверки смогут студенты из Ирана, а из Венесуэлы смогут приезжать члены официальных делегаций, туристы и бизнесмены. Для Северной Кореи действует полный запрет.

Новый порядок въезда в страну начнет действовать с 18 октября.

При этом действующие американские визы и гринкарты (вид на жительство) аннулированы не будут.

Запрет на въезд был введен по рекомендации Министерства внутренней безопасности США. В заявлении Белого Дома отмечается, что правительства подпадающих под ограничения стран не сотрудничают с американскими властями в вопросах безопасности.

"Сделать Америку безопасной - мой приоритет номер один. Мы не пустим тех, в чьей безопасности сомневаемся", - написал Трамп в своем твиттере.

Глава МИДа Ирана Джавад Зариф назвал оскорблением запрет на въезд иранцев в США. "Сочувствие Трампа к иранцам выглядит еще более фальшивым с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд", - написал чиновник в твиттере.

Трамп ввел новые ограничения вместо второго антимиграционного указа, срок действия которого истек в воскресенье. Документ предусматривал запрет на въезд гражданам шести мусульманских стран.

Второй антимигрантский указ был издан 6 марта. Помимо запрета на въезд гражданам мусульманских стран документ также предусматривал прекращение приема Штатами беженцев на 120 суток.

16 марта, за несколько часов до вступления указа в силу, федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон временно заблокировал его действие. 26 июня Верховный суд США временно оставил указ в силе. 8 сентября апелляционный суд Девятого округа в Калифорнии повторно заблокировал документ. Однако 12 сентября Верховный суд по запросу админстрации Трампа снова возобновил действие указа.

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25.09.2017
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