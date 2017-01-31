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Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности министра юстиции США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ. Как передает Би-Би-Си, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря Белого Дома Шона Спайсера, место Йейтс займет прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Дана Бенте.

"Исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов", - сообщили в пресс-службе.

В Белом Доме отметили, что Йейтс была назначена в период работы администрации экс-президента Барака Обамы и неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией.

Бенте будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока сенатор Джефф Сешнс не будет окончательно утвержден Сенатом, указывается в заявлении. В нем также говорится, что демократы в верхней палате Конгресса задерживают процесс назначения Сешнса "исключительно по политическим причинам"

За несколько часов до увольнения Йейтс заявила, что Министерство юстиции не будет защищать миграционный указ Трампа в суде. Она отметила, что не убеждена в законности распоряжения.

"Я не уверена ни в том, что защита административного указа соответствует этим обязанностям, ни в том, что этот указ является законным", - говорится в письме Йейтс, опубликованном The New York Times.

Также стало известно, что Трамп сменил исполняющего обязанности начальника Службы таможенного и пограничного контроля. Вместо Дэниела Рэгсдейла ею теперь будет временно руководить Томас Хоман.

27 января Трамп подписал антимигрантский указ. Согласно документу прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а еще из шести стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана - на 120 дней. Кроме того, граждане шести последних стран смогут пребывать в США не более 90 суток. Такая мера, заявил Трамп, позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Ограничения затрагивают в частности и обладателей грин-карты - постоянного вида на жительство в США.

Политики-демократы резко осудили указ Трампа. В частности, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен назвала его "предательством американских ценностей".

Тысячи ведущих американских ученых, в том числе 11 лауреатов Нобелевской премии, выступили с обращением против ограничения приема беженцев. Накануне подписания указа они также назвали его противоречащим базовым ценностям США. В аэропортах ряда городов страны, в том числе Нью-Йорка, Чикаго и Далласа, начались демонстрации протеста против указа Трампа.

В субботу в Нью-Йорке федеральный судья Энн Доннелли приостановила действие указа Трампа. Решение было принято по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), поданному в интересах двух иракцев, задержанных днем раньше в аэропорту Кеннеди. Доннелли разрешила въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.