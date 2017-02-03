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новость Сто тысяч "почему"

Из-за антимиграционного указа Трампа США аннулировали около 60 тысяч виз
03.02.2017
Госдепартамент США. Фото: Википедия
Госдепартамент США. Фото: Википедия
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США аннулировали около 60 тысяч виз в рамках исполнения указа президента Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан нескольких мусульманских стран. Об этом заявили в Госдепартаменте, сообщает Associated Press.

В пятницу The Washington Post сообщила, что число аннулированных виз из-за указа Трампа составляет более 100 тысяч. Издание ссылалось на данные, которые привел юрист, представляющий интересы правительства на судебном процессе в Вирджинии по недопуску в США двоих граждан Йемена.

В Госдепартаменте пояснили, что в указанную адвокатам цифру входят визы, аннулированные вне связи с указом Трампа, а также те, у которых истек срок действия.

Согласно антимигрантскому указу, подписанному Трампом 27 января, прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а из других стран - на 120 дней. Кроме того, выходцам из Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана в течение 90 суток запрещен въезд в США. Как утверждал Трамп, такая мера позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Внутри США указ вызвал волну протестов, в том числе уличных. В ряде городов прошли массовые демонстрации. В субботу федеральный суд в Нью-Йорке приостановил действие документа, разрешив въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

30-го числа Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ. В пресс-службе Белого Дома заявили, что Йейтс "предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов".

В среду с критикой антимигрантского указа выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Решение американского президента, заявил генсек, - "не лучший способ защитить США или любую другую страну" от проникновения террористов. "Если международные террористические организации попытаются атаковать страну вроде Соединенных Штатов, - заметил Гутерриш, - маловероятно, чтобы они стали отправлять туда людей с паспортами стран, где идут вооруженные конфликты". Напротив, они послали бы людей с паспортами "развитых и уважаемых стран" или бы задействовали тех, кто живет в странах намеченных атак десятилетиями.

С другой стороны, продолжил генсек ООН, указ Трампа может поспособствовать террористам в поиске сторонников. "Я думаю, что эти меры нужно отменить как можно скорее", - подчеркнул Гутерриш.

В четверг администрация США сняла запрет на въезд в страну для подпавших под действие указа обладателей грин-карт - постоянных видов на жительство.

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Владимир Абаринов

Правило исключения

Владимир Абаринов, 30.01.2017

Разговоры о том, что запрет введен всего на 90 дней, что под него подпадают не все мусульманские страны, что в указе Трампа нет слова "мусульмане" и что список стран повышенного риска составлен еще Обамой, - бесстыжая демагогия и ложь. Нацисты тоже говорили, что накажут только плохих евреев, небольно и не навсегда.

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