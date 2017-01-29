О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/m.258372.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/m.258372.html
Также: Мир, Право, Религия, Политика, Общество

новость Премьер Канады: Дадим убежище всем, кто нуждается

29.01.2017
Джастин Трюдо приветствует беженцев. Фото из личного твиттера
Джастин Трюдо приветствует беженцев. Фото из личного твиттера
Реклама
383
Пара фраз 29.01.2017
в блоге Канада обетованная

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что его страна предоставит убежище всем нуждающимся. "Тем, кто бежит от преследований, террора и войны: канадцы радушно примут вас вне зависимости от вашего вероисповедания, - написал он в субботу в своем твиттере. - Разнообразие - наша сила".

Со своим заявлением Трюдо выступил после подписания в пятницу президентом США Дональдом Трампом антимигрантского указа. Согласно документу прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а еще из шести стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана - на 120 дней. Кроме того, граждане шести последних стран смогут пребывать в США не более 90 суток. Такая мера, заявил Трамп, позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Ограничения затрагивают в частности и обладателей грин-карты - постоянного вида на жительство в США.

По данным Министерства внутренней безопасности страны, указ непосредственно затронул 375 человек, из которых 109 на момент подписания указа уже вылетели в США, а еще 173 не были допущены на борт перед вылетом.

Политики-демократы резко осудили указ Трампа. В частности, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен назвала его "предательством американских ценностей".

Тысячи ведущих американских ученых, в том числе 11 лауреатов Нобелевской премии, выступили с обращением против ограничения приема беженцев. Накануне подписания указа они также назвали его противоречащим базовым ценностям США.

В аэропортах ряда городов страны, в том числе Нью-Йорка, Чикаго и Далласа, начались демонстрации протеста против указа Трампа.

Между тем в субботу в Нью-Йорке федеральный судья Энн Доннелли приостановила действие указа Трампа. Решение было принято по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), поданному в интересах двух иракцев, задержанных днем раньше в аэропорту Кеннеди. Доннелли разрешила въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

Между тем решение вопросов о выдаче, невыдаче и аннулировании виз тем, кто на момент подписания Трампом указа еще не попал на борт самолета, относится к компетенции исполнительной власти.

Как отмечается, это первое решение администрации Трампа, успешно оспоренное в суде.

Оставить комментарий Обсудить
29.01.2017

новость Новости по теме
29.01.2017 Действие антимигрантского указа Трампа приостановлено судом →
28.01.2017 Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США →
19.03.2016 Канада ввела дополнительные санкции против России →
18.02.2016 Канада прекратила воздушную операцию против "Исламского государства" →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трамп поговорил с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин
статья Пережить правителя
Виталий Портников
в блоге Черносотенцы не молчат
59
новость Бой в Хасавюрте
Хасавюрт. Фото: nesiditsa.ru
в блоге Пиршество в КС
12461
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
новость Состояние Белых ухудшилось
Никита Белых после задержания. Фото СКР
новость СВР и Нобелевка
Медаль Нобелевской премии мира. Фото: nobelpeaceprize.org
новость Санкции не отменят
Тереза Мэй и Донадьд Трамп. Кадр CNN
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
статья Битва за хиджаб
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Акция в защиту Исаакия: ВИДЕО
Акция против передачи Исаакия РПЦ. Фото Грани.Ру
в блоге Русская непритязательность
383
новость Депутат дал показания на Януковича
Денис Вороненков. Фото из личного твиттера
новость Умер первый глава ЛНР Болотов
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
новость Хакерское прошлое майора ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
в блоге Усобица и русофобы
383
новость Советник Трампа: Пусть СМИ заткнутся
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
новость Проблемы с "черными ящиками"
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
в блоге Царствуй вовеки
383