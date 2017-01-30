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Антимигрантский указ американского президента Дональда Трампа, подписанный в пятницу, затрагивает и граждан России. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на посольство США.

В сентябре 2012 года вступило в силу российско-американское соглашение, упростившее получение россиянами виз для приезда в США не в качестве иммигрантов. В соответствии с этим соглашением Россия становилась участницей американской The Visa Interview Waiver Program - граждане страны, уже побывавшие в Соединенных Штатах, могли без собеседования получить новую визу в течение четырех лет с момента истечения предыдущей.

Указ Трампа отменяет эту программу. Теперь новую визу можно будет получить без собеседования, если предыдущая истекла в течение лишь года до нового обращения.

Особенно сильно указ Трампа затронул граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением. Согласно документу прием США беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана - на 120 дней. Кроме того, граждане шести последних стран смогут пребывать в США не более 90 суток. Такая мера, заявил Трамп, позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Ограничения затрагивают в частности и обладателей грин-карты - постоянного вида на жительство в США.

По данным Министерства внутренней безопасности страны, указ непосредственно затронул 375 человек, из которых 109 на момент подписания указа уже вылетели в США, а еще 173 не были допущены на борт перед вылетом.

Политики-демократы резко осудили указ Трампа. В частности, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен назвала его "предательством американских ценностей".

Тысячи ведущих американских ученых, в том числе 11 лауреатов Нобелевской премии, выступили с обращением против ограничения приема беженцев. Накануне подписания указа они также назвали его противоречащим базовым ценностям США.

В аэропортах ряда городов страны, в том числе Нью-Йорка, Чикаго и Далласа, начались демонстрации протеста против указа Трампа.

Между тем в субботу в Нью-Йорке федеральный суд приостановил действие указа Трампа. Решение было принято по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), поданному в интересах двух иракцев, задержанных днем раньше в аэропорту Кеннеди. Судья Энн Доннелли разрешила въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

Однако решение вопросов о выдаче, невыдаче и аннулировании виз тем, кто на момент подписания Трампом указа еще не попал на борт самолета, относится к компетенции исполнительной власти.