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Президент США Дональд Трамп подписал новый антимигрантский указ взамен изданного ранее, действие которого было приостановлено судом. Об этом сообщает CNN.

В новом указе список государств, гражданам которых в течение 90 суток запрещен въезд в Соединенные Штаты, сократился на одну позицию - из перечня исключен Ирак. Что касается оставшихся в списке стран - это Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан, - то запрет не распространяется на тех их граждан, которые имеют грин-карты - постоянные виды на жительство в США.

Как уточняет Reuters, если предыдущий антимигрантский указ вступал в силу немедленно после подписания, то нынешний - через 10 дней, с 16 марта.

Первый указ об ограничении въезда в США Трамп издал 27 января, через неделю после вступления в должность. Американский лидер заявлял, что такая мера позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Запрет первоначально распространялся и на держателей грин-карт, однако уже несколько дней спустя его отменили.

Как отмечали в Госдепартаменте, в связи с изданием указа было аннулировано почти 60 тысяч виз.

Внутри США указ вызвал волну протестов, в том числе уличных. В ряде городов прошли массовые демонстрации. Уже 28 января федеральный суд в Нью-Йорке отменил действие документа в отношении тех 109 мигрантов, которые сели в самолеты до его подписания.

30 января Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ.

Между тем 3 февраля федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие указа на время рассмотрения иска, поданного в этот суд прокуратурой. Ведомство потребовало признать основные положения документа неконституционными и отменить его. 9 февраля Апелляционный суд 9-го округа в Сан-Франциско оставил это решение в силе.