О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.259299.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.259299.html
Также: США, Внутренняя политика США, Право, Ближний Восток, Религия, Ксенофобия, Мир, Общество, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп подписал новый антимигрантский указ

06.03.2017
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
Реклама

Президент США Дональд Трамп подписал новый антимигрантский указ взамен изданного ранее, действие которого было приостановлено судом. Об этом сообщает CNN.

В новом указе список государств, гражданам которых в течение 90 суток запрещен въезд в Соединенные Штаты, сократился на одну позицию - из перечня исключен Ирак. Что касается оставшихся в списке стран - это Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан, - то запрет не распространяется на тех их граждан, которые имеют грин-карты - постоянные виды на жительство в США.

Как уточняет Reuters, если предыдущий антимигрантский указ вступал в силу немедленно после подписания, то нынешний - через 10 дней, с 16 марта.

Первый указ об ограничении въезда в США Трамп издал 27 января, через неделю после вступления в должность. Американский лидер заявлял, что такая мера позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Запрет первоначально распространялся и на держателей грин-карт, однако уже несколько дней спустя его отменили.

Как отмечали в Госдепартаменте, в связи с изданием указа было аннулировано почти 60 тысяч виз.

Внутри США указ вызвал волну протестов, в том числе уличных. В ряде городов прошли массовые демонстрации. Уже 28 января федеральный суд в Нью-Йорке отменил действие документа в отношении тех 109 мигрантов, которые сели в самолеты до его подписания.

30 января Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ.

Между тем 3 февраля федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие указа на время рассмотрения иска, поданного в этот суд прокуратурой. Ведомство потребовало признать основные положения документа неконституционными и отменить его. 9 февраля Апелляционный суд 9-го округа в Сан-Франциско оставил это решение в силе.

Оставить комментарий Обсудить
06.03.2017

новость Новости по теме
10.02.2017 Апелляционный суд оставил в силе запрет миграционного указа Трампа →
04.02.2017 Суд в США приостановил действие антимиграционного указа Трампа →
03.02.2017 Из-за антимиграционного указа Трампа США аннулировали около 60 тысяч виз →
02.02.2017 Белый Дом снял запрет на въезд в США для обладателей грин-карт →
01.02.2017 Генсек ООН: Антимигрантский указ Трампа - не лучший способ защитить США →
31.01.2017 Трамп уволил и.о. министра юстиции США за критику антимигрантского указа →
30.01.2017 Посольство США: Антимигрантский указ Трампа затрагивает и россиян →
29.01.2017 Премьер Канады: Дадим убежище всем, кто нуждается →
29.01.2017 Действие антимигрантского указа Трампа приостановлено судом →
28.01.2017 Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Димона потеснили бюстом
Илья Мильштейн
в блоге Все придумали русские
383
статья Крымское откровение
новость Сирия: гибель ГРУ'шника
Артем Горбунов. Источник: ФБ-страница Conflict Intelligence Team
новость Антипутинский баннер в Москве
Баннер "Путин - это война" на Комсомольской площади в Москве, 05.03.2017. Фото: styazshkin.livejournal.com
статья Оккупанты против "экстремистов"
Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев
РЕКЛАМА
Loading...
новость Россию судят в Гааге
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
новость Ранение генерала в Сирии: подробности
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
новость Арестован финансист Росгвардии
Вячеслав Варчук. Фото: vvmvd.ru
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость Олланд: Кремль нас проверяет
Владимир Путин и Франсуа Олланд. Фото с сайта kremlin.ru
новость В Турции арестовали россиянку
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
новость В Сирии убит боевик Вагнера
Иван Слышкин. Фото: znak.com
новость Чудновец вышла на волю
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы во "Вконтакте"
новость Ленобласть: зачистка от геев
Участники "гей-тура" в Светогорске. Источник: 47news.ru
новость Татария: ультиматум и обстрел
Юлия Гараева. Фото с личной ФБ-страницы
новость Кому достался крымский газ
Платформы на крымском шельфе. Фото: novostienergetiki.ru
в блоге Тюремный оптимизм
383
новость Блокада у границы с Россией
Товарные поезда на станции Конотоп. Фото с ФБ-страницы "Штаб блокади торгівлі з окупантами"
новость Навальный о договоре с Татарией
Алексей Навальный на Русском марше, 2011. Фото: taek.livejournal.com