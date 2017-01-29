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Федеральный судья в нью-йоркском районе Бруклин приостановил действие подписанного президентом США Дональдом Трампом указа об ограничении въезда в страну гражданам семи государств с преобладающим мусульманским населением. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

Журналистка Джессика Хьюзман уточняет в своем твиттере, что судья разрешил въезд в страну мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа. По данным Министерства внутренней безопасности США, таких людей было 109.

Решение вопросов о выдаче, невыдаче и аннулировании виз тем, кто на момент подписания Трампом указа еще не попал на борт самолета, относится к компетенции исполнительной власти.

Участники демонстраций против указа, проходящих в аэропортах разных городов страны, в том числе Нью-Йорка, Чикаго и Далласа, приветствовали решение суда. Тем не менее, отмечает агентство, поскольку окончательно указ не отменен, протесты продолжаются.

Антимигрантский указ Трамп подписал в пятницу. Согласно документу прием беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а еще из шести стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана - на 120 дней. Кроме того, граждане шести последних стран смогут пребывать в США не более 90 суток. По словам президента, такая мера позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Ограничения затрагивают в частности и обладателей грин-карты - постоянного вида на жительство в США.

По данным Министерства внутренней безопасности страны, указ непосредственно затронул 375 человек, из которых 173 не были допущены на борт перед вылетом.

Политики-демократы резко осудили указ Трампа. В частности, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен назвала его "предательством американских ценностей".

Обращение против ограничения приема беженцев подписали также тысячи ведущих американских ученых, в том числе 11 лауреатов Нобелевской премии. Накануне подписания указа они также назвали его противоречащим базовым ценностям США.