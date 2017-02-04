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новость Вашингтон против президента

Суд в США приостановил действие антимиграционного указа Трампа
04.02.2017
Боб Фергюсон. Фото: opb.org
Боб Фергюсон. Фото: opb.org
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Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие антимиграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение суда, назвал его свидетельством торжества закона в США. Теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами, отметил прокурор. По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.

"Указ президента мы считаем правомерным и целесообразным", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он подчеркнул, что президент "имеет конституционное право и обязанность защищать американцев". Минюст США в ближайшее время оспорит решение федерального судьи в Сиэтле.

Согласно антимигрантскому указу, подписанному Трампом 27 января, прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а из других стран - на 120 дней. Кроме того, выходцам из Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана в течение 90 суток запрещен въезд в США. Как утверждал Трамп, такая мера позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Внутри США указ вызвал волну протестов, в том числе уличных. В ряде городов прошли массовые демонстрации. В субботу федеральный суд в Нью-Йорке приостановил действие документа, разрешив въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

30 января Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ. В пресс-службе Белого Дома заявили, что Йейтс "предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов".

В среду с критикой антимигрантского указа выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, указ Трампа может поспособствовать террористам в поиске сторонников. "Я думаю, что эти меры нужно отменить как можно скорее", - подчеркнул Гутерриш.

В четверг администрация США сняла запрет на въезд в страну для подпавших под действие указа обладателей грин-карт - постоянных видов на жительство.

В пятницу The Washington Post сообщила, что число аннулированных виз из-за указа Трампа составляет более 100 тысяч. Издание ссылалось на данные, которые привел юрист, представляющий интересы правительства на судебном процессе в Вирджинии по недопуску в США двоих граждан Йемена. В Госдепартаменте пояснили, что в указанную адвокатам цифру входят визы, отозваные вне связи с указом Трампа, а также те, у которых истек срок действия. Непосредственно из-за указа аннулировано менее 60 тысяч виз.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
04.02.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 29.01.2017
в блоге Канада обетованная
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Правило исключения

Владимир Абаринов, 30.01.2017

Разговоры о том, что запрет введен всего на 90 дней, что под него подпадают не все мусульманские страны, что в указе Трампа нет слова "мусульмане" и что список стран повышенного риска составлен еще Обамой, - бесстыжая демагогия и ложь. Нацисты тоже говорили, что накажут только плохих евреев, небольно и не навсегда.

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