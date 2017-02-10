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Также: США, Право, Внутренняя политика США, Мир, Политика, Общество | Персоны: Дональд Трамп

новость Апелляционный суд США оставил в силе запрет миграционного указа Трампа

10.02.2017
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
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статья Статья

Правило исключения

Разговоры о том, что запрет введен всего на 90 дней, что под него подпадают не все мусульманские страны, что в указе Трампа нет слова "мусульмане" и что список стран повышенного риска составлен еще Обамой, - бесстыжая демагогия и ложь. Нацисты тоже говорили, что накажут только плохих евреев, небольно и не навсегда.

Владимир Абаринов
30.01.2017

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) оставил в силе решение суда низшей инстанции, временно приостановившей действие запрета президента США Дональда Трампа на въезд граждан из семи мусульманских стран. Как передает "Голос Америки", суд в составе трех судей принял это решение единогласно.

Трамп отреагировал на решение суда записью в твиттере, набранной каплслоком: "Увидимся в суде, безопасность нашей страны поставлена на карту". Президент имел в виду Верховный суд США, куда, как он ранее заявлял, он направит это дело в случае негативного для своей администрации решения апелляционного суда.

После этого Трамп выступил перед журналистами в Белом Доме. "Это очень, очень серьезная ситуация, так что мы надеемся встретиться с ними (истцами. - Ред.) в суде. Мы собираемся выиграть это дело", - сказал он, подчеркнув, что суд в Сан-Франциско вынес "политическое решение".

В ходе короткого выступления Трамп не упомянул о следующих юридических шагах администрации, отметив, что еще не обсуждал этот вопрос с новым министром юстиции и генпрокурором страны Джеффом Сешнсом. Трамп также считает, что постановление не ослабит его президентство.

Тем временем, как дополняет ТАСС, министерство юстиции сообщило, что "изучает решение суда и рассматривает возможные варианты". Местные комментаторы считают, что вердикт будет обжалован в высшей судебной инстанции - Верховном суде, который может отменить вынесенное в четверг решение.

В минувшую пятницу федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие антимиграционного указа Трампа. Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение суда, назвал его свидетельством торжества закона в США. Теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами, отметил прокурор. По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.

Согласно антимигрантскому указу, подписанному Трампом 27 января, прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а из других стран - на 120 дней. Кроме того, выходцам из Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана в течение 90 суток запрещен въезд в США. Как утверждал Трамп, такая мера позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Внутри США указ вызвал волну протестов, в том числе уличных. В ряде городов прошли массовые демонстрации. В субботу федеральный суд в Нью-Йорке приостановил действие документа, разрешив въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

30 января Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ. В пресс-службе Белого Дома заявили, что Йейтс "предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов".

По данным местных СМИ, число аннулированных виз из-за указа Трампа составляет более 100 тысяч. При этом в Госдепартаменте пояснили, что в указанную цифру входят визы, отозванные вне связи с указом Трампа, а также те, у которых истек срок действия. Непосредственно из-за указа аннулировано менее 60 тысяч виз.

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10.02.2017
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