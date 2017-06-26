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Верховный суд США временно оставил в силе второй антимигрантский указ президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters. Окончательное решение о законности указа будет принято на слушаниях в октябре.

Документ вступит в действие через 72 часа.

Указ был издан 6 марта. Он на 120 суток прекращает прием Соединенными Штатами беженцев из любых стран, а также на 90 дней запрещает въезд в США гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Запрет не распространяется на тех граждан названных шести стран, которые одновременно имеют американское гражданство, а также на обладателей грин-карт - постоянных видов на жительство в США. Кроме того, запрет не действует в отношении лиц, которые въезжают в Соединенные Штаты для продолжения начатой там работы или учебы, направляются в гости к супругам, детям или родителям либо совершают визит в связи с "серьезными деловыми или профессиональными обязательствами".

Что касается беженцев, то указ разрешает их допуск, только если США уже предоставили им такой статус или если эта страна является для них транзитной и за убежищем они намерены отправиться в другое государство.

16 марта, за несколько часов до вступления указа в силу, федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон временно заблокировал его действие. Как говорилось в постановлении, документ дискриминирует мусульман и тем самым противоречит Конституции США. Хотя слово "ислам" в тексте оспариваемого документа отсутствует, отметил Уотсон, "здравый и объективный наблюдатель... заключит, что указ направлен против определенной религии".

Первый антимигрантский указ Трамп издал 27 января, через неделю после вступления в должность. Американский лидер заявлял, что такая мера позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов". В список стран, для граждан которых закрыт въезд в США, этим документом был включен также Ирак. Кроме того, запрет первоначально распространялся и на обладателей грин-карт - его отменили лишь несколько дней спустя.

Внутри США указ вызвал волну протестов. В ряде городов прошли массовые демонстрации. Уже 28 января федеральный суд в Нью-Йорке отменил действие документа в отношении тех 109 мигрантов, которые сели в самолеты до его подписания.

30 января Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ.

3 февраля федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие указа на время рассмотрения иска, поданного в этот суд прокуратурой. Ведомство потребовало признать основные положения документа неконституционными и отменить его. 9 февраля Апелляционный суд 9-го округа в Сан-Франциско оставил это решение в силе.