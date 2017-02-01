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новость Генсек ООН: Антимигрантский указ Трампа - не лучший способ защитить США

01.02.2017
Антониу Гутерриш. Фото: un.org
Антониу Гутерриш. Фото: un.org
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с критикой антимигрантского указа, изданного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

По словам Гутерриша, указ Трампа - "не лучший способ защитить США или любую другую страну" от проникновения террористов. "Если международные террористические организации попытаются атаковать страну вроде Соединенных Штатов, - заметил генсек ООН, - маловероятно, чтобы они стали отправлять туда людей с паспортами стран, где идут вооруженные конфликты". Напротив, они послали бы людей с паспортами "развитых и уважаемых стран" или бы задействовали тех, кто живет в странах намеченных атак десятилетиями.

С другой стороны, продолжил Гутерриш, указ Трампа может поспособствовать террористам в поиске сторонников. Чем генсек ООН объясняет такой риск, в публикации Reuters не поясняется. Возможно, имеется в виду, что этот указ усилит антиамериканские настроения в неблагополучных странах.

"Я думаю, что эти меры (антимигрантский указ. - Ред.) нужно отменить как можно скорее", - подчеркнул Гутерриш.

С 27 января, когда Трамп подписал свой указ, генсек ООН неоднократно заявлял о необходимости защищать беженцев и опасности масштабных визовых запретов. Однако, отмечает агентство, прямо по поводу антимигрантского указа Гутерриш высказался впервые.

Согласно антимигрантскому указу прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана - на 120 дней. Кроме того, гражданам шести последних стран теперь разрешено пребывать в США не более 90 суток. Ограничения затрагивают в частности и обладателей грин-карты - постоянного вида на жительство в США.

Как утверждал Трамп, такая мера "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Внутри США указ вызвал волну протестов, в том числе уличных. В ряде городов прошли массовые демонстрации.

28 января федеральный суд в Нью-Йорке приостановил действие документа, разрешив въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

30-го числа Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ. В пресс-службе Белого Дома заявили, что Йейтс "предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов".

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01.02.2017
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Владимир Абаринов

Правило исключения

Владимир Абаринов, 30.01.2017

Разговоры о том, что запрет введен всего на 90 дней, что под него подпадают не все мусульманские страны, что в указе Трампа нет слова "мусульмане" и что список стран повышенного риска составлен еще Обамой, - бесстыжая демагогия и ложь. Нацисты тоже говорили, что накажут только плохих евреев, небольно и не навсегда.

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