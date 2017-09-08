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Апелляционный суд Девятого округа в Калифорнии оставил в силе приостановку действия второго антимигрантского указа президента США Дональда Трама. Об этом сообщает Reuters. Указ был приостановлен по решению федерального судьи штата Гавайи.

Также суд решил, что близкие родственники имеющих вид на жительство в США граждан мусульманских стран, перечисленных в указе, не должны подпадать под действие документа.

26 июня Верховный суд США временно оставил в силе указ Трампа.

16 марта, за несколько часов до вступления указа в силу, федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон временно заблокировал его действие. Как говорилось в постановлении, документ дискриминирует мусульман и тем самым противоречит Конституции США. Хотя слово "ислам" в тексте оспариваемого документа отсутствует, отметил Уотсон, "здравый и объективный наблюдатель... заключит, что указ направлен против определенной религии".

Указ был издан 6 марта. Он на 120 суток прекращает прием Соединенными Штатами беженцев из любых стран, а также на 90 дней запрещает въезд в США гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Запрет не распространяется на тех граждан названных шести стран, которые одновременно имеют американское гражданство, а также на обладателей грин-карт - постоянных видов на жительство в США. Кроме того, запрет не действует в отношении лиц, которые въезжают в Соединенные Штаты для продолжения начатой там работы или учебы, направляются в гости к супругам, детям или родителям либо совершают визит в связи с "серьезными деловыми или профессиональными обязательствами".

Что касается беженцев, то указ разрешает их въезд, только если США уже предоставили им такой статус или если эта страна является для них транзитной и за убежищем они намерены отправиться в другое государство.

Первый антимигрантский указ Трамп издал 27 января, через неделю после вступления в должность. Американский лидер заявлял, что такая мера позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов". В список стран, для граждан которых закрыт въезд в США, этим документом был включен также Ирак. Кроме того, запрет первоначально распространялся и на обладателей грин-карт - его отменили лишь несколько дней спустя.

Внутри США указ вызвал волну протестов. В ряде городов прошли массовые демонстрации. Уже 28 января федеральный суд в Нью-Йорке отменил действие документа в отношении тех 109 мигрантов, которые сели в самолеты до его подписания.

30 января Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ.

3 февраля федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие указа на время рассмотрения иска, поданного в этот суд прокуратурой. Ведомство потребовало признать основные положения документа неконституционными и отменить его. 9 февраля Апелляционный суд 9-го округа в Сан-Франциско оставил это решение в силе.