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Также: США, Ближний Восток, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Лом против приема

Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США
28.01.2017
Дональд Трамп. Кадр CNN
Дональд Трамп. Кадр CNN
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Президент США Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран. Об этом сообщает CNN.

"Я ввожу новые проверочные меры, чтобы удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов, - заявил Трамп, подписывая документ. - Мы хотим впускать в нашу страну лишь тех, кто поддерживает нашу страну и горячо любит наш народ".

Прием беженцев из Сирии остановлен на неопределенный срок. В указе также говорится, что США приостанавливают программу приема беженцев из других стран на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил. Граждане Ирана, Ирака, Судана, Ливии, Йемена и Сомали смогут оставаться в США не более 90 дней. Также в тексте отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году против 110 тысяч, въехавших в страну в прошлом году. При этом приоритет будут отдавать беженцам, преследуемым по религиозным мотивам.

Министерству национальной безопасности в соответствии с указом поручено разработать биометрическую систему контроля за всеми въезжающими на территорию США.

Указ Трампа осудили конгрессмены-демократы. "Слезы текут сегодня вечером по щекам статуи Свободы", - написал лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала шаг Трампа "предательством американских ценностей".

Ограничение иммиграции в США было одним оз важных пунктов предвыборной программы Трампа. В четверг Трамп выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой в рамках распоряжения о "Совершенствовании погранбезопасности и иммиграционного контроля". Подобная мера, по мнению Трампа, будет способствовать "достижению полного оперативного контроля на южной границе".

"Целью данного распоряжения является управление органами исполнительной власти для того, чтобы задействовать все законные средства для защиты южной границы страны, чтобы не допустить дальнейшей незаконной иммиграции в Соединенные Штаты и чтобы оперативно, последовательно и гуманно репатриировать незаконных иммигрантов", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте Белого дома. В распоряжении отмечается, что "иностранцы, которые незаконно въехали в США без проверки или допуска, представляют значительную угрозу для национальной и общественной безопасности".

В пятницу стало известно, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о решении отменить встречу с Трампом, которая должна была пройти 31 января. Ньето принял такое решение после заявления американского президента о том, что Мексика должна будет оплатить расходы на строительство стены на границе с США. "Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", - написал Трамп в твиттере.

Тем не менее позже Трамп и Ньето провели телефонный разговор. "Относительно оплаты стены на границе, оба президента признают свои отчетливые противоречия в позициях по данному вопросу, но договорились добиваться разрешения разногласий в ходе всестороннего обсуждения всех аспектов двусторонних отношений", - говорится в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Белого дома.

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28.01.2017

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