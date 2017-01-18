О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.258114.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.258114.html
Также: США, Российско-американские отношения, Европа, Россия, Мир, Политика

новость Последнее предупреждение

Байден: Москва попытается повлиять на выборы в европейских странах
18.01.2017
Джо Байден. Фото: whitehouse.gov
Джо Байден. Фото: whitehouse.gov
Реклама

Москва попытается повлиять на ход предстоящих выборов в Европе, так же как она делала в США. Об этом заявил американский вице-президент Джо Байден в своем последнем крупном выступлении в этой должности, сообщает "Голос Америки".

Байден назвал Россию крупнейшей угрозой международному либеральному порядку. "При президенте Владимире Путине Россия использует все возможные инструменты, чтобы подточить грани европейского проекта, нащупать линии разлома западных государств и вернуться к политике, определяемой сферами влияния, - сказал Байден, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - В ситуации, когда многие страны Европы проводят выборы в этом году, нам следует ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это произойдет снова, я вам обещаю. И вновь, цель этого ясна: обрушить либеральный международный порядок".

"Проще говоря, у России другое видение будущего, которое они продвигают повсюду, - уточнил Байден. - Они хотят, чтобы вернулся мир, где сильные навязывают свою волю с помощью военной мощи, коррупции или преступности, а более слабые соседи - повинуются".

США и Европа "должны возглавить борьбу за защиту тех ценностей, благодаря которым мы достигли нынешнего положения", подчеркнул уходящий вице-президент.

11 января уходящий президент Барак Обама заявил, что Россия и Китай являются соперниками США, хотя и "не могут превзойти Америку по влиянию в мире". В своей прощальной речи Обама назвал США самой влиятельной страной в мире, которая "не может отступить и не может позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей".

При этом президент США, говоря об угрозах, с которыми пришлось и придется столкнуться Америке, поставил в один ряд исламистов и авторитарные режимы. По его словам, угрозу представляют не только "агрессивные фанатики, говорящие от лица ислама", но и "автократы в зарубежных столицах, которые рассматривают свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу их власти".

Россию в последнее время называли угрозой как сотрудники уходящей американской администрации, так и члены команды избранного президента Дональда Трампа. 12 января будущий министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в Сенате заявил, что Россия несет наибольшую угрозу для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Другими угрозами он назвал исламский терроризм и действия Китая в Южно-Китайском море.

Оставить комментарий Обсудить
18.01.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

В один и тот же Рейкьявик

Илья Мильштейн, 16.01.2017

Оттого так хочется довериться коллегам, утверждающим, будто Трамп и Путин уже условились заключить "сделку" в стиле римейка. Российский президент сыграет Горби, а президент США освоит роль великого Рональда. В иных исторических обстоятельствах, но с той же мерой ответственности они станут решать накопившиеся проблемы и постепенно эти проблемы решат.

новость Новости по теме
18.01.2017 Уходящий глава Пентагона: Действия России сокращают возможности сотрудничества →
17.01.2017 Путин: Заказчики фальшивок о Трампе "хуже, чем проститутки" →
17.01.2017 Лавров: Дипломаты США переодевались в женщин для проникновения на российские объекты →
17.01.2017 Советник Трампа назвал сроки улучшения российско-американских отношений →
16.01.2017 Трамп увязал отмену санкций против России с сокращением ядерных вооружений →
14.01.2017 Трамп: Я не буду спешить с отменой санкций против России →
12.01.2017 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой мировому порядку →
11.01.2017 Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон назвал Россию угрозой →
11.01.2017 Политики Восточной Европы предостерегают Трампа от сделки с Путиным →
11.01.2017 Обама назвал Россию и Китай соперниками США →
10.01.2017 Сенаторы США создадут независимую комиссию для расследования кибератак →
09.01.2017 Обама: Я недооценил влияние дезинформации и кибератак на открытое общество →
24.12.2016 Обама запретил военное сотрудничество с Россией →
21.12.2016 Песков: Диалог России и США заморожен на всех уровнях →
15.10.2016 Байден пообещал ответить на российские кибератаки →
29.05.2015 Байден: Россия финансирует радикальную оппозицию в Европе →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Бывшев против Бродского
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Матвиенко об "антисиротском" законе
Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
в блоге Хирургическое помешательство
383
новость Споры вокруг Исаакия
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость Хасанов умер в колонии
Тагир Хасанов. Фото: koza.press
статья Америка, верни бабки!
новость Новое дело Бывшева
Александр Бывшев. Фото из личного архива
РЕКЛАМА
Loading...
новость Доказательство против Януковича
Виктор Янукович и Владимир Путин у мемориала защитникам Севастополя, июль 2013. Фото: kremlin.ru
новость Татария: языковой вопрос
Демонстрация сторонников ВТОЦ. Фото: tatar-centr.blogspot.ru
в блоге Россия, наука и Запад
383
новость Приговор за "Ансамбль Христа Спасителя"
Вокалист "Ансамбля Христа Спасителя" Старуха Изергиль (Александр Константинов). Фото: vk.com/ahsimsz
новость Сноудену продлен вид на жительство
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
новость Операторы не будут готовы
Сервер. Фото: ktelecom.by
в блоге Дюшес де Ришелье
383
новость Конец охранника Кадырова
Погибший Алихан Музаев. Фото: @Xguran
в блоге Враг в чадре
383
статья Дима, Маша и "Дождь"
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Академик лишился мандата СФ
Арнольд Тулохонов. Фото: sib-science.info
новость Буйнакск: СОБР против студентов
Митинг студентов в Буйнакске. Фото: kavkazr.com
новость "Нафтогаз" отверг претензии "Газпрома"
Газопровод. Фото: naftogaz.com