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Москва попытается повлиять на ход предстоящих выборов в Европе, так же как она делала в США. Об этом заявил американский вице-президент Джо Байден в своем последнем крупном выступлении в этой должности, сообщает "Голос Америки".

Байден назвал Россию крупнейшей угрозой международному либеральному порядку. "При президенте Владимире Путине Россия использует все возможные инструменты, чтобы подточить грани европейского проекта, нащупать линии разлома западных государств и вернуться к политике, определяемой сферами влияния, - сказал Байден, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - В ситуации, когда многие страны Европы проводят выборы в этом году, нам следует ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это произойдет снова, я вам обещаю. И вновь, цель этого ясна: обрушить либеральный международный порядок".

"Проще говоря, у России другое видение будущего, которое они продвигают повсюду, - уточнил Байден. - Они хотят, чтобы вернулся мир, где сильные навязывают свою волю с помощью военной мощи, коррупции или преступности, а более слабые соседи - повинуются".

США и Европа "должны возглавить борьбу за защиту тех ценностей, благодаря которым мы достигли нынешнего положения", подчеркнул уходящий вице-президент.

11 января уходящий президент Барак Обама заявил, что Россия и Китай являются соперниками США, хотя и "не могут превзойти Америку по влиянию в мире". В своей прощальной речи Обама назвал США самой влиятельной страной в мире, которая "не может отступить и не может позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей".

При этом президент США, говоря об угрозах, с которыми пришлось и придется столкнуться Америке, поставил в один ряд исламистов и авторитарные режимы. По его словам, угрозу представляют не только "агрессивные фанатики, говорящие от лица ислама", но и "автократы в зарубежных столицах, которые рассматривают свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу их власти".

Россию в последнее время называли угрозой как сотрудники уходящей американской администрации, так и члены команды избранного президента Дональда Трампа. 12 января будущий министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в Сенате заявил, что Россия несет наибольшую угрозу для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Другими угрозами он назвал исламский терроризм и действия Китая в Южно-Китайском море.