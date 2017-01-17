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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Мир, Политика | Персоны: Сергей Лавров

новость Лавров: Дипломаты США переодевались в женщин для проникновения на российские объекты

17.01.2017
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
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383
Пара фраз 17.01.2017
в блоге Враг в чадре

Американские дипломаты применяли средства маскировки, чтобы проникать на российские объекты. Как передает ТАСС, об этом в ходе большой пресс-конференции в Москве рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Представители США надевали парики, переодевались в женщин, указал Лавров. По его словам, американские дипломаты были замечены переодетыми на всевозможных митингах и акциях протеста, включая несанкционированные. "Выводы можете сделать сами", - резюмировал министр.

Также он отметил, что во время второго срока администрации Барака Обамы нарастала вербовочная активность США в отношении российских дипломатов. В качестве примера, передает Интерфакс, Лавров привел попытку вербовки российского дипломата, приехавшего в США, чтобы купить лекарства для лечения экс-премьера Евгения Примакова.

"Это случай, когда вербовали нашего дипломата - сотрудника генконсульства, который пришел к врачу забрать оплаченное лекарство для Евгения Максимовича Примакова. Чтобы вербовать в этой ситуации, надо, конечно, иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что это не единственный случай. "У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать", - сказал министр.

По его словам, другому дипломату старшего звена американские спецслужбы "засунули буквально в машину в его отсутствие 10 тысzx долларов с предложением о сотрудничестве". "Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией, и они сейчас работают на благо российского государства", - добавил Лавров.

При этом Лавров назвал безосновательными заявления о притеснениях американских дипломатов в Москве. "Что касается утверждений, будто американское посольство при президенте Обаме здесь подвергалось каким-то особым гонениям, - не вижу никакого основания в подобных заявлениях", - сказал он.

По словам Лаврова, было несколько эпизодов, которые стали достоянием гласности, и американцы попытались представить их как охоту на дипломатов США. "Однако на поверку все выглядит совершенно иначе - пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием", - отметил министр.

В октябре 2016 года представитель Госдепартамента Элизабет Трюдо заявила, что в России значительно участились случаи давления на американских дипломатов. Давление на дипломатов происходит уже два года, отметила Трюдо. Она рассказала об участившихся случаях "притеснения и слежки за дипломатическими работниками в Москве со стороны представителей служб безопасности и дорожной полиции".

Официальный представитель Госдепартамента подчеркнула, что США считают такие действия недопустимыми. "Нас тревожит то, как в последние два года обращались с нашими дипломатическими и консульскими сотрудниками. Мы заявляли о своих опасениях на самом высоком уровне", - заявила Трюдо

За день до этого "Радио Свобода" сообщило об отравлении двух американских чиновников с дипломатическими паспортами на конференции ООН по борьбе с коррупцией, состоявшейся 2-6 ноября 2015 года в Петербурге. Пострадавшие, мужчина и женщина, выжили, но одному из них потребовалась госпитализация. Его доставили в западную медицинскую клинику в Петербурге, чтобы взять образцы крови и тканей. Однако после его прибытия там внезапно отключилось электричество. Из-за этого причину заболевания медикам установить не удалось. Как предполагается, дипломатам подсыпали транквилизатор.

В конце июня, СМИ сообщили, что спецслужбы Кремля систематически терроризируют американских дипломатов, работающих в России и странах Европы. Рассказывалось, в частности, о ночных случаях проникновения в дома американских чиновников. Также силовиков обвиняли в том, что они прокалывают покрышки на колесах машин дипломатов.

Как утверждалось, подобные выходки резко участились после 2014 года, однако совершались и ранее. Еще в первую каденцию президента США Барака Обамы, передавали СМИ, силовики убили собаку американского военного атташе. Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, говорилось в публикации, подтвердил, что во время работы в Москве и он, и его семья подвергались слежке.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
17.01.2017

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