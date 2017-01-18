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новость Уходящий глава Пентагона: Действия России сокращают возможности сотрудничества

18.01.2017
Эш Картер. Фото: defense.gov
Эш Картер. Фото: defense.gov
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США должны продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на то, что таких вариантов становится все меньше "из-за поведения президента России Владимира Путина". Об этом заявил уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью Bloomberg.

"Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше, – сказал Картер. - Точки соприкосновения для совместной работы прогрессивно уменьшались за прошедшие 10 лет. И это та действительность, в которой мы сейчас находимся".

"Это та траектория, которую выбрала Россия", отметил министр обороны США. По словам Картера, трудно выстраивать сотрудничество, когда российские власти определяют свои интересы "как нарочно в оппозиции к Соединенным Штатам".

Картер отметил, что взаимодействие с Россией в борьбе с "Исламским государством" в Сирии "абсолютно не удалось". В Пентагоне считают, что попытки США координировать действия "умеренной" оппозиции были сорваны из-за российской военной поддержки режима Башара Асада.

Картер тем не менее считает, что сотрудничество с Москвой в принципе возможно. Он отметил, что США и НАТО "нашли способ взаимодействия" с Россией во время этнических конфликтов на Балканах после распада Югославии в 1990-х годах. Среди областей, где сотрудничество между двумя странами "все еще возможно", глава Пентагона назвал ограничения ядерных программ Северной Кореи и Ирана.

6 января Картер заявил, что Россия не сделала ничего для борьбы с "Исламским государством" в Сирии. "Они (Россия. - Ред.) борются против умеренной оппозиции вместе с правительством Сирии, - пояснил глава Пентагона. - Все, что они сделали, было неправильно и прямо противоположно тому, что они обещали".

Что касается действий России в других странах, продолжил Картер, то Путин принял стратегию, которая "явно мешает США". "Мне кажется, это часть его самовосприятия, - предположил глава Пентагона. - Одним из факторов, которыми он измеряет успешность своей политики, является не то, каких результатов он достигает на земле, а то, какой уровень дискомфорта он создает для остального мира".

12 января будущий министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в Сенате заявил, что Россия несет наибольшую угрозу для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Другими угрозами он назвал исламский терроризм и действия Китая в Южно-Китайском море.

Мэттис также заявил, что вместе со своими подчиненными планирует выработать проект стратегии для противостояния России на мировой арене. "Я хотел бы узнать поближе мою команду в сфере безопасности, выработать проект стратегии для противодействия России из-за того, что она уже сделала", - сказал он.

США следует взаимодействовать с Россией, считает Мэттис, ведь страны взаимодействовали даже во время Холодной войны. Вместе с тем, заявил кандидат, США должны противостоять России в тех областях, где сотрудничество невозможно, и защищаться от России, если она будет действовать против американских интересов.

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18.01.2017
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Илья Мильштейн

В один и тот же Рейкьявик

Илья Мильштейн, 16.01.2017

Оттого так хочется довериться коллегам, утверждающим, будто Трамп и Путин уже условились заключить "сделку" в стиле римейка. Российский президент сыграет Горби, а президент США освоит роль великого Рональда. В иных исторических обстоятельствах, но с той же мерой ответственности они станут решать накопившиеся проблемы и постепенно эти проблемы решат.

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