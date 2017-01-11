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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика, Общество | Персоны: Барак Обама, Дональд Трамп

новость Обама назвал Россию и Китай соперниками США

11.01.2017
Барак Обама выступает с прощальной речью в Чикаго. Кадр трансляции
Барак Обама выступает с прощальной речью в Чикаго. Кадр трансляции
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Россия и Китай являются соперниками США, хотя и "не могут превзойти Америку по влиянию в мире". Как передает The New York Times, об этом заявил президент Барак Обама, выступая в Чикаго.

В своей прощальной речи Обама назвал США самой влиятельной страной в мире, которая "не может отступить и не может позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей".

Уходящий президент призвал сограждан "быть бдительными, но не поддаваться страху" перед лицом внешних вызовов. По словам Обамы, "Исламское государство" "будет пытаться убить невинных". "Однако они не смогут победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы", - добавил Обама.

При этом президент США, говоря об угрозах, с которыми пришлось и придется столкнуться Америке, поставил в один ряд исламистов и авторитарные режимы. По его словам, угрозу представляют не только "агрессивные фанатики, говорящие от лица ислама", но и "автократы в зарубежных столицах, которые рассматривают свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу их власти".

"Опасность, которую они представляют, масштабнее, чем от заложенных в автомобиле бомб и от ракет", - добавил Обама.

Он подчеркнул, что за время его руководства страной ни одна зарубежная террористическая организация не атаковала США, при этом власти прекратили пытки и работали над закрытием тюрьмы Гуантанамо. "Несмотря на то, что Бостон и Орландо напоминают нам о том, насколько опасна радикализация, наши правоохранительные органы более эффективны и бдительны, чем когда-либо", - сказал президент.

Обама также выразил уверенность, что американская демократия и дальше будет работать. "В конечном итоге, мы все еще являемся самой богатой, сильной и уважаемой страной на земле, - сказал президент. - Наша молодость и энергия, наше разнообразие и открытость, наша бесконечная способность идти на риск и изобретать заново означают, что будущее за нами".

Свою почти часовую речь Обама закончил словами "Да, мы смогли. Да, мы сделали. Да, мы можем".

Обама уйдет в отставку 20 января. На своем посту он провел два четырехлетних срока. Следующий президент США Дональд Трамп даст свою первую конференцию в новом статусе 11 января.

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11.01.2017

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