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Сирийская делегация примет участие в переговорах с оппозицией, которые должны пройти в Астане. Об этом президент Башар Асад заявил в интервью французским СМИ. Полный текст беседы распространило сирийское государственное агентство SANA.

"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова поехать туда, когда будет определено время проведения этого форума", - сообщил Асад. "Мы готовы обсуждать все, - добавил он. - Когда вы говорите о переговорах об окончании конфликта в Сирии или об обсуждении будущего Сирии, то все вопросы являются открытыми, ограничений нет".

При этом Асад отметил, что на переговорах должна присутствовать "настоящая оппозиция". "Это должна быть настоящая сирийская оппозиция, и когда я говорю "настоящая", то имею в виду ту, которая имеет корни в Сирии, а не саудовскую, французскую или британскую. Именно сирийская оппозиция должна обсуждать проблемы Сирии. Так что результативность и успех конференции будут зависеть именно от этого", - добавил президент.

Отвечая на вопрос, готов ли он обсуждать тему своего пребывания на посту президента, Асад сказал, что его положение "зависит от конституции, а в конституции четко определено, каким образом президент приходит или уходит из власти". При этом он допустил возможность проведения референдума.

"Это будет один из вопросов, вынесенных на рассмотрение на встрече, и, конечно, они не могут заявить "Нам нужен этот президент" или "Нам не нужен этот президент", поскольку вопрос о президенте зависит от выборов. Если они его не хотят, давайте проведем выборы. Президента должен избирать сирийский народ, а не часть сирийского народа", - сказал Асад.

Также сирийский президент пообещал, что представители вооруженной оппозиции "смогут воспользоваться амнистией, которую им предоставит правительство". "Это самое большее, что мы можем сделать для них. Каждый, кто захочет вернуться к нормальной жизни и сложит оружие, будет амнистирован", - добавил Асад.

В конце декабря режим Асада и умеренная оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30-е число в стране было объявлено перемирие. В этой связи Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии.

Первым этапом этого процесса стал вывод из Средиземного моря авианосца "Адмирал Кузнецов" и сопровождающих его кораблей Северного флота.