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новость SOHR: За месяц в Сирию прибыли свыше 6 тысяч российских военных

21.09.2016
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
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За последние четыре недели в сирийскую мухафазу Халеб (Алеппо) прибыли свыше 6 тысяч российских военных. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) со ссылкой на некий надежный источник. Новоприбывших намерены использовать как против "Исламского государства", так и против умеренных повстанческих группировок.

3 тысячи россиян сосредоточены в сельской местности к северо-востоку от города Сафира, контролируемого войсками диктатора Башара Асада. Еще свыше 3 тысяч расположились к юго-востоку от этого города.

Идет ли речь о служащих армейских подразделений или же о боевиках частных военных компаний, из публикации непонятно.

В начале августа Sky News передавал, что на войне в Сирии погибли от 500 до 600 российских наемников из ЧВК Вагнера. Общая численность наемников в публикации не приводилась. Один из собеседников телеканала рассказывал, что вместе с ним в Сирии служили 564 боевика. Другой сообщал, что в его подразделении было 900 наемников.

Частные военные компании в России запрещены. Между тем РБК в конце августа передавал, что подготовка боевиков Вагнера ведется на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ - в войсковой части № 51532 на хуторе Молькино в черте города Горячий Ключ Краснодарского края, причем за аренду зданий и участка ЧВК не платит.

Сообщалось также, что в Сирии боевики Вагнера появились незадолго до 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в идущую там войну. В окрестностях Латакии - родины правящего Сирией клана Асадов - и Алеппо были размещены почти 2,5 тысячи российских боевиков, а руководили их переброской ГРУ и ФСБ.

Использование боевиков Вагнера в Сирии обошлось, по оценкам издания, в сумму от 5,1 до 10,3 миллиарда рублей.

При этом потери наемников, по информации источников РБК, были существенно ниже, чем сообщал Sky News. Один из собеседников издания заявлял лишь о 27 убитых, другой называл бóльшую цифру - минимум 100, - которая тем не менее также несопоставима с данными британского телеканала.

Еще один источник РБК отмечал, что на наемников приходится лишь половина убитых и треть раненых россиян в Сирии.

1 октября прошлого года, на другой день после вмешательства Москвы в войну, "Ведомости" сообщали, что на Ближнем Востоке может быть задействовано до 1500 офицеров и солдат-контрактников. О боевиках ЧВК в публикации не упоминалось.

Официально Россия подтвердила гибель в Сирии лишь нескольких десятков своих военных, причем речь всякий раз шла только о служащих армейских подразделений, но не о боевиках ЧВК.

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21.09.2016

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