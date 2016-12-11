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Боевики "Исламского государства" вновь захватили позднеантичный город Пальмиру в мухафазе Хомс, Центральная Сирия. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR). Войска диктатора Башара Асада отошли к югу от города.

Джихадисты совершили молниеносный бросок на Пальмиру, после того как взяли под свой контроль старинную крепость на западной окраине города, построенную на вершине холма, на стратегической высоте.

Amaq, официальное информагентство ИГ, также заявило, что после взятия крепости исламисты вновь полностью контролируют Пальмиру.

Как пояснили AFP в SOHR, джихадисты, стремясь минимизировать потери, применяют тактику мгновенных перемещений. Они отступают, скрываясь от ударов авиации, и вновь атакуют, когда угрозы с воздуха нет.

С четверга, когда ИГ начало наступление на Пальмиру одновременно по нескольким направлениям, в боях погибли около 100 военных Асада. Джихадисты захватили нефтегазовые месторождения Махр и Шаар, блокпосты Асада, а также зернохранилище.

Ранее в воскресенье Интерфакс передавал со ссылкой на российское Минобороны, что в наступлении на Пальмиру участвуют до 4 тысяч исламистов. Как говорилось в сообщении, ИГ перебросило крупные силы из района Ракки, где "активные боевые действия против террористов группировками, подконтрольными США и международной коалиции, на этой неделе были приостановлены", а также из окрестностей Дейр-эз-Зора. Из местности близ Дейр-эз-Зора прибыла и бронетехника ИГ, утверждали российские военные.

В Ракку и Дейр-эз-Зор, также заявляло Минобороны, ранее было передислоцировано до 5 тысяч джихадистов из Мосула в Ираке.

При этом утверждалось, что войска Асада не отступили, а продолжают бои в городе. Также заявлялось, что российская авиация не может в данном случае оказать им помощь, поскольку "по жилым кварталам города Пальмиры ударов не наносит".

Утром 11 декабря стало известно, что Россия всю ночь бомбила Пальмиру, захваченную в субботу исламистами. Минобороны заявляло, что всего по джихадистам было нанесено 64 удара и в результате этих налетов погибли свыше 300 боевиков, а также было "уничтожено 11 единиц танков и БМП, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль".

Также сообщалось, что силы Асада, находящиеся в окрестностях города, получили крупное подкрепление.

Пальмира (современная деревня Тадмур) находилась под контролем ИГ 10 месяцев - с мая 2015 по конец марта 2016 года. Исламисты разрушили множество древних построек, объявив их символами язычества. Диктатор Асад вернул контроль над Пальмирой при поддержке российских военных.

При этом Россия, вмешавшись в сирийскую войну, неоднократно бомбила район Пальмиры. В ноябре 2015 года сообщалось, что не менее восьми бомб упало в район старинной крепости, и сирийские активисты не исключали повреждения памятника.

В середине апреля 2016-го стало известно, что премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки пригласил к участию в восстановлении Пальмиры фирму "Стройтрансгаз", совладельцем которой является олигарх Геннадий Тимченко из ближнего круга Владимира Путина. 5 мая в амфитеатре Пальмиры прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также в концерте принял участие виолончелист Сергей Ролдугин, владелец ряда офшорных фирм, в которые российские чиновники и криминалитет выводили деньги из страны.

В середине мая сообщалось, что Россия строит военную базу в Пальмире внутри охранной зоны, установленной ЮНЕСКО, и без получения формального разрешения от Асада. При этом в ЮНЕСКО заявляли, что еще не ясно, действительно ли база строится в буферной зоне, примыкающей к зоне памятников, однако в любом случае присутствие этого объекта угрозы Пальмире не представляет.

В то же время один из оппозиционных активистов отмечал, что россияне разместили свои сборные постройки у северной границы зоны памятников, в нескольких сотнях метров от античных храмов и Триумфальной арки. При этом в непосредственном соседстве с казармами находится ряд исторических захоронений.