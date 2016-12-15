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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие в кремлевском приеме руководителя частной военной компании Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер. Как передает РБК, по словам Пескова, Уткин был приглашен в числе Героев России и кавалеров ордена Мужества.

"Я не знаю, как он известен, Дмитрий, действительно, был. Он кавалер орденов Мужества, он был от Новгородской области", - сказал чиновник.

При этом Песков затруднился ответить, за что был награжден Уткин. "Вот это я не могу сказать, за мужество обычно дают", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также не смог ответить на вопрос, находятся ли сейчас бойцы Уткина в Сирии и в каком статусе. "Я не знаю, что имеется в виду под бойцами, не знаю, находятся ли они сейчас в Сирии", - сказал он.

О том, что 9 декабря Уткин был среди гостей Владимира Путина на кремлевском приеме, стало известно в понедельник. Журналисты Фонтанки.Ру заметили Вагнера на одном из кадров репортажа, снятого Первым каналом.

Сведения о личности Вагнера до сих пор разнятся. Как утверждало издание, ранее он был командиром 700-го отдельного отряда 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. В 2013 году Уткин вышел в отставку. Был боевиком российской частной военной компании Moran Security Group, а также зарегистрированной в Гонконге ЧВК "Славянский корпус". Как наемник "Славянского корпуса" в том же 2013-м воевал в Сирии.

Собственную ЧВК, по данным "Фонтанки", Вагнер основал в 2014 году. До осени 2015-го его боевики участвовали в агрессии на Восточной Украине, а затем были переброшены в Сирию. Как сообщается, в марте нынешнего года ЧВК Вагнера "предположительно" играла решающую роль в захвате позднеантичного города Пальмира у боевиков "Исламского государства". Издание также передает, что многие наемники Вагнера награждены российскими орденами и медалями.

По информации издания, появление командиров наемников на приеме в Кремле - первый для ЧВК Вагнера "выход в свет". До сих пор Кремль не комментировал информацию о Вагнере, участии его наемников в войнах на стороне России и их награждении государственными наградами.

Частные военные компании российским законодательством запрещены.