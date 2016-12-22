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новость ООН создаст штаб по расследованию военных преступлений в Сирии

22.12.2016
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
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Генеральная Ассамблея ООН распорядилась создать "беспристрастный и независимый механизм", которому будет поручен сбор и анализ доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии. Как передает ТАСС, он создается с целью упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах.

Соответствующая резолюция была принята большинством голосов. Документ, подготовленный Лихтенштейном и Катаром, поддержали 105 государств. Против его принятия высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия. Еще 52 делегации, главным образом члены Африканского союза, при голосовании воздержались.

Резолюция предусматривает создание под эгидой ООН "международного, беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления", совершенные в Сирии с марта 2011 года. В соответствии с документом, этой структуре будет поручено "собирать, обобщать, обеспечивать сохранность и анализировать доказательства" правонарушений, а также готовить материалы с целью "облегчить и ускорить" проведение уголовных разбирательств в соответствии с международными стандартами в национальных, региональных или международных судах или трибуналах, "которые имеют или могут иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений".

Генассамблея попросила генерального секретаря ООН в течение 20 рабочих дней определить параметры работы механизма, а также "безотлагательно предпринять шаги, меры и действия", необходимые для того, чтобы он приступил к полноценной работе. При этом в резолюции подчеркивается, что первоначально этот механизм будет финансироваться за счет добровольных взносов и координировать свои действия с созданной по решению Совета ООН по правам человека независимой комиссией по расследованию событий в Сирии.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как "грубое вторжение во внутренние дела" его страны. По его словам, Генассамблея создала "опасный правовой прецедент", который будет использоваться для сведения счетов с неугодными режимами.

"Я твердо убежден, что одобрение такого механизма на решающей стадии сириийского кризиса нацелено на подрыв национального примирения и межсирийского политического диалога, который планируется возобновить в феврале 2017 года", - подчеркнул дипломат. Кроме того, он указал, что создаваемая комиссия не может считаться беспристрастной, так как будет финансироваться за счет добровольных взносов государств, которые тем самым смогут повлиять на ход расследования.

В свою очередь заместитель постпреда России Евгений Загайнов выразил недовольство тем, что подготовка резолюции велась соавторами втайне, "без подлинно открытых переговоров". Он назвал решение о создании механизма нелегитимным, так как Генассамблея не вправе создавать органы, призванные помочь в расследовании преступлений, совершенных на территории государств-членов ООН.

В результате любые материалы, собранные комиссией не могут считаться уликами и не должны приниматься правоохранительными органами или судами, подчеркнул он.

Комментарии 16 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016
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Виталий Портников

На страхе мира

Виталий Портников, 25.11.2016

А когда увидит, что угрозы не действуют, начнет пугать бомбой. Это ведь самое главное, что у него есть. Единственное, что вызывает настоящий страх: а вдруг окончательно сбрендит и нажмет кнопку? Кто знает наверняка, что у него в голове и в каком он на самом деле состоянии? А вдруг? Не надо его сердить, успокоить надо.

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