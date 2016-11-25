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Также: Портников, Президент, Ядерное оружие, Российско-американские отношения, Телевидение, Украина, Ближний Восток, Колонки, Россия, Оружие, США, СМИ, Европа, Мир, Политика, Война, Общество | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Франц Клинцевич

статья На страхе мира

Виталий Портников, 25.11.2016
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Утилизация всей страны

Аргументов в нормальной полемике у Лаврова нет. Остается только плутоний, и это, конечно, важный аргумент, с которым нельзя не считаться. А также "русофобия" в качестве ясного доказательства того, что подкреплять сей аргумент нечем и незачем. Он самодостаточен.

Илья Мильштейн
10.10.2016
статья Статья

Демонстрация страха

Дело в том, что Владимир Владимирович ясно и четко дал понять, что его беспокоит на самом деле. Что его не устраивают санкции. Что от "антисанкций" проблемы прежде всего у России, а не у Запада. он ищет возможности для ослабления санкций - и не находит. Потому что понятно, что история с плутонием - совсем не то, что может повлиять на американцев.

Виталий Портников
07.10.2016

Совсем недавно верующие из секты свидетелей неминуемой оттепели с возбуждением комментировали нарастающее миролюбие мудрого правителя, позволившего себе публично отругать телевизионного шута за радиоактивный пепел. Прошло буквально несколько недель - и Владимир Владимирович пообещал Оливеру Стоуну ударить по объектам НАТО, которые он может счесть недостаточно приятными. Возможно, это удивительное интервью новый "рейхсканцлер мира" дал еще до своих убаюкивающих публику валдайских эскапад. Но никто не опроверг этих слов, в корне меняющих саму суть взаимоотношений НАТО и России. Адептов секты радиоактивного пепла слова предводителя приободрили настолько, что сенатор Франц Клинцевич пообещал натовцам побомбить их объекты не как-нибудь, а с помощью ядерного оружия, которое будет наведено на объекты альянса. Киселев отдыхает. При этом ни Киселева, ни Клинцевича санитары не заберут, психиатры не осмотрят. Если Путин до сих пор работает значит, и им можно.

Тем не менее только психиатрическими мотивами я бы эти высказывания пепломанов не объяснял. Путин и компания пугают мир скорее из-за отсутствия резерва страха. У российского руководства не так много площадок, на которых можно начинать маленькую победоносную войну. Наступление на украинском востоке захлебнулось, и что дальше делать с оккупированными районами, неясно даже Суркову. Крымские почвы медленно, но верно засаливаются, и Россия уже решила пожаловаться на Украину в Совет Безопасности ООН. Сирию, конечно, можно бомбить и впредь, вызывая у мира чувство отвращения. Но уже ясно, что на новую американскую администрацию это уничтожение Сирии устрашающего впечатления не произведет. Если новый президент США считает, что Путин должен бороться с ИГИЛ, то вряд ли он начнет конфронтацию из-за Сирии. Тогда где же еще грозить?

Получается, что негде. А это смертный приговор для режима, живущего эскалацией внешней нестабильности. Ну подумайте сами: нефтяные цены не повышаются - и даже могут существенно снизиться из-за новой энергетической политики Трампа, валютные резервы уменьшаются, доходы населения падают. И войны тоже нет. Что же делать?

Угрожать. Генерировать нестабильность всюду, где только можно. Искать диверсантов в Крыму. Партизан в Донбассе. Боевиков в Сирии. Злопыхателей в России. И, конечно же, напоминать, что в случае чего можем и вдарить. Мало не покажется.

Еще в 2014 году, когда только начиналась крымская кампания, приходилось объяснять западным коллегам, что Украина интересует Путина в последнюю очередь. А США и НАТО - в первую. Именно с США и НАТО он воюет в украинских степях. И если не дождется там натовского контингента, будет пытаться достать его, где только можно. Или хотя бы угрожать, что достанет.

А когда увидит, что угрозы не действуют, начнет пугать бомбой. Это ведь самое главное, что у него есть. Единственное, что вызывает настоящий страх: а вдруг окончательно сбрендит и нажмет кнопку? Кто знает наверняка, что у него в голове и в каком он на самом деле состоянии? А вдруг? Не надо его сердить, успокоить надо.

Он хорошо знает об этом страхе - своем главном козыре. И пока что заставляет биться в падучей своих шутов, разных там киселевых и клинцевичей. Но если надо будет - спляшет и сам.

И этот танец с бомбой станет доказательством его окончательного поражения. Главное - чтобы он ее ненароком не выронил.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 25.11.2016
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Пугающий Pu

Илья Мильштейн, 05.10.2016

Придерживая у себя излишки радиоактивного Pu, президент РФ создает новую интригу. Предлагается поломать голову над задачкой: а что он с ними собирается делать, с излишками? Может, дополнительно вооружаться? Или продавать их другим изгоям, учреждая тайное братство отщепенцев и террористов, умученных от проклятой Америки?

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