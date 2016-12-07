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Владимир Путин поручил Министерству обороны представить к госнаградам погибших в Сирии медсестер, а также сделать все для оказания помощи их родным. Как передает Интерфакс, об этом президент сообщил в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами.

"Рискуя своей жизнью, российские военнослужащие делают все, чтобы помочь сирийской армии в борьбе с террористами, чтобы спасти жизни мирных граждан. Вы знаете, 5 декабря на своем посту погибли медики военного госпиталя - сержанты Надежда Владимировна Дураченко и Галина Викторовна Михайлова. А вчера в Сирии после тяжелого ранения, полученного накануне в результате обстрела террористов, скончался полковник Руслан Викторович Галицкий. Почтим их память минутой молчания", - сказал Путин.

5 декабря в результате прямого попадания мины в приемное отделение развернутого в Алеппо российского мобильного военного госпиталя погибли две российских медсестры - Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Тяжелое ранение получил главный педиатр Минобороны Вадим Арсентьев.

7 декабря Минобороны сообщило о гибели в Сирии российского военного советника Руслана Галицкого. Уточнялось, что он погиб от ранений, полученных в результате обстрела одного из жилых кварталов в западной части Алеппо. По данным военного ведомства, полковник скончался в госпитале от тяжелого ранения.

"Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками так называемой оппозиции жилых кварталов западной части Алеппо. Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь", - сообщили в Минобороны.

Галицкий был командиром 5-й гвардейской танковой бригады, дислоцирующейся на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Ранее он служил в Московском военном округе, а также занимал должность начальника оперативного управления одной из войсковых частей Южного военного округа.

Согласно официальной информации Минобороны, число погибших российских военнослужащих с начала военной операции в Сирии увеличилось до 23 человек.