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новость Группа российских военных - чеченцев отправляется в Сирию

06.12.2016
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
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Группа российских военных - чеченцев отправляется в Сирию. Видеозапись сборов на базе в Ханкале, пригороде Грозного, опубликовали "Кавказ.Реалии". Как утверждается, ролик прислал читатель издания.

Сообщается, что в Сирии чеченцы будут служить как военная полиция.

Численность группы, отправляющейся на Ближний Восток, издание не уточняет. Судя по кадрам "Кавказ.Реалий", она составляет не меньше 200 военных.

Хотя в публикации говорится только о чеченцах, на видео слышна и чистая русская речь. Какой процент силовиков, отправляющихся в Сирию, составляют чеченцы, неизвестно. Автор ролика разговаривает на чеченском языке максимум с десятком военных.

Кремль больше года ведет войну в Сирии. Российский контингент в этой стране состоит, как утверждается, исключительно из контрактников, которым платят большие надбавки за командировку.

21 сентября сирийские правозащитники сообщали, что за предшествующие четыре недели в мухафазу Халеб (Алеппо) прибыли свыше 6 тысяч российских военных. В то же время РБК оценивал численность российских военных на территории Сирии в 4-5 тысяч человек. Известно также, что в ближневосточной стране воюют сотни наемников из частной военной компании Вагнера.

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06.12.2016

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