О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.257217.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.257217.html
Также: Ближний Восток, Россия, Война, Здоровье, Мир, Политика, Общество

новость Целители на прицеле

СМИ: При обстреле российского полевого госпиталя в Алеппо погибла медсестра
05.12.2016
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
Реклама

При обстреле повстанцами российского полевого госпиталя в контролируемой силами Башара Асада западной части Алеппо погибла медсестра. Об этом сообщает AP со ссылкой на не названного по имени российского офицера.

Кроме того, двое российских врачей получили ранения.

Имена погибшей и раненых не приводятся.

Как передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны, российский полевой госпиталь начал работу в воскресенье. По информации AP, он находится в районе Эль-Фуркан.

В середине ноября авиация Асада разбомбила все больницы в восточной части Алеппо, удерживаемой повстанцами. Без медицинской помощи остались 275 тысяч человек.

Как отмечалось, Асад активизировал бомбардировки восточных районов Алеппо, после того как Россия неделей раньше объявила о начале наступления на области Сирии, находящиеся в руках оппозиции.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
05.12.2016

новость Новости по теме
05.12.2016 Авианосец "Адмирал Кузнецов" потерял еще один истребитель →
03.12.2016 В Алеппо сбит сирийский самолет L-39 →
29.11.2016 Франция потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Алеппо →
29.11.2016 Депутаты Бундестага призвали ввести новые санкции в отношении России →
23.11.2016 США обвиняют Россию и Сирию в авиаударах по Алеппо →
20.11.2016 AP опубликовало видео налета на детскую больницу в Алеппо →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Как подавать челобитную
Илья Мильштейн
статья Чекист - отец политзека
Евгений Бученков. Фото Дмитрия Борко
статья Еврейский гнев Соловьева
новость Умер Гейдар Джемаль
Гейдар Джемаль. Фото Грани.Ру
статья Убийство Немцова: все улики
Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео
РЕКЛАМА
Loading...
новость Россию назвали главной угрозой
Дебора Ли Джеймс. Фото: defense.gov
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Медведев понизил прожиточный уровень
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Австрия: правые проиграли
Александр Ван дер Беллен. Фото: gruene.at
статья В сторону Трампа
Владимир Абаринов
новость Наместник ИГ на Кавказе убит
Рустам Асельдеров (Абу Мухаммад аль-Кадари). Фото: kavkazpress.ru
новость Избран новый президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев. Фото пресс-службы Кремля
новость Дадина вывезли из Карелии
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
новость Катастрофа в Югре
На месте катастрофы автобуса в Югре. Кадр Первого канала
в блоге Писатели первой степени
383
статья Кадыров над судом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Миловать рано
383
новость Сначала мир, потом сотрудничество
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Соколовского признали политзеком
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
новость Выборы в Мытищах проверят
Выборы в Подмосковье. Фото: riamo.ru