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При обстреле повстанцами российского полевого госпиталя в контролируемой силами Башара Асада западной части Алеппо погибла медсестра. Об этом сообщает AP со ссылкой на не названного по имени российского офицера.

Кроме того, двое российских врачей получили ранения.

Имена погибшей и раненых не приводятся.

Как передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны, российский полевой госпиталь начал работу в воскресенье. По информации AP, он находится в районе Эль-Фуркан.

В середине ноября авиация Асада разбомбила все больницы в восточной части Алеппо, удерживаемой повстанцами. Без медицинской помощи остались 275 тысяч человек.

Как отмечалось, Асад активизировал бомбардировки восточных районов Алеппо, после того как Россия неделей раньше объявила о начале наступления на области Сирии, находящиеся в руках оппозиции.