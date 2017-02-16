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новость НАТО: Диалог с Россией должен сопровождаться усилением мер сдерживания

16.02.2017
Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
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НАТО выступает за установление конструктивных отношений с Россией, но при этом будет усиливать меры сдерживания. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"Мы должны объединять диалог с надежным сдерживанием. Это тот урок, который мы выносим. Мы можем вести диалог и иметь жесткий предсказуемый подход и обеспечивать надежное сдерживание. Это работало во времена холодной войны в отношении Советского Союза, и это правильная стратегия в общении с Россией в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что диалог с Россией будет продолжен. "Мы не хотим изолировать Россию, нам не нужна холодная война. Мы работаем в направлении достижения более конструктивных отношений с Россией", - отметил Столтенберг.

По словам Столтенберга, размещение на востоке Европы сил НАТО носит взвешенный и оборонительный характер. "Мы не будем развертывать столько же танков и самолетов, сколько развертывает Россия. Наша цель - предотвратить конфликт, а не провоцировать его", - заявил генсек альянса.

Развертывание новых сил сдерживания в Эстонии, Латвии, Литве и Польше будет завершено к лету. "Четыре многонациональные боевые группы достигнут полного оперативного потенциала к июню, - добавил Столтенберг. - Они являются свидетельством трансатлантического сотрудничества и решимости НАТО, и они направляют четкий сигнал любому потенциальному агрессору".

Кроме того, НАТО намерено усилить присутствие в регионе Черного моря для проведения учений и сбора информации. Будет увеличено количество патрулирующих там кораблей. Их поддержка в воздухе и на суше будет осуществляться на основе многонациональной рамочной бригады в Румынии.

Еще одним важным приоритетом для НАТО Столтенберг назвал компьютерную безопасность. "Киберзащита является частью ответа НАТО на гибридную войну. Гибридные атаки могут повредить нашу экономику, наш транспорт и сети связи, а также нашу энергетическую безопасность. И меры, которые мы сегодня одобрили, поможет сделать наше общество более устойчивым и лучше подготовленным", - отметил генсек.

Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что страны НАТО должны выстраивать партнерские отношения с Россией, но вести переговоры необходимо с позиции силы. "Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы, - сказал глава Пентагона. - Мы не готовы, однако, отказаться от ценностей альянса и позволить России своими действиями говорить громче, чем кто-либо из присутствующих здесь".

"В то время как альянс ищет возможности сотрудничать с Россией, в то же самое время мы должны защищать себя в случае, если Россия решит действовать вразрез с международным правом, - добавил Мэттис. - Пройдя через мрачнейшие дни холодной войны, США по-прежнему хотят оставлять политические каналы открытыми и снижать напряженность".

Также в ходе заседания Североатлантического совета Мэттис заверил союзников по НАТО в поддержке альянса со стороны США. При этом он предупредил, что, если члены альянса не увеличат свои военные расходы на общую оборону, Вашингтон сократит свою поддержку.

В ответ на заявление Мэттиса российский министр обороны Сергей Шойгу заметил, что Россия готова выстраивать отношения с американской стороной, но попытки диалога с позиции силы бесперспективны. "Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждем разъяснений позиции Пентагона", - добавил Шойгу.

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16.02.2017

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