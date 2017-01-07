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США перебрасывают в Восточную Европу бронетанковую бригаду. Об этом в пятницу сообщила Deutsche Welle. Это уже третья американская бригада, силы которой разворачиваются в Европе.

В германском порту Бремерхафен началась разгрузка корабля Resolve. Он привез, в частности, 87 танков и 144 БТР и самоходных артиллерийских установок. Технику отправят железной дорогой в разные восточноевропейские страны. Точные места дислокации Пентагон не сообщает. Предполагается, что прежде всего речь идет о базах в Литве, Румынии и Болгарии.

В ближайшие две недели в Польшу должен прибыть личный состав бригады - около 4 тысяч военных.

Кроме того, ожидается прибытие двух американских авиационных подразделений. Это бригада численностью 1800 человек, оснащенная примерно 60 вертолетами Chinook и Black Hawk, а также батальон из 400 человек на вертолетах Apache.

О планах США разместить в Восточной Европе бронетанковую бригаду было объявлено еще в апреле 2016 года. Двумя месяцами раньше НАТО приняло решение нарастить силы реагирования в регионе, чтобы обезопасить его от российской угрозы.