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Страны НАТО должны выстраивать партнерские отношения с Россией, но вести переговоры необходимо с позиции силы. Об этом, как передает CNN, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Соответствующее заявление он сделал на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы, - сказал глава Пентагона. - Мы не готовы, однако, отказаться от ценностей альянса и позволить России своими действиями говорить громче, чем кто-либо из присутствующих здесь".

"В то время как альянс ищет возможности сотрудничать с Россией, в то же самое время мы должны защищать себя в случае, если Россия решит действовать вразрез с международным правом", - добавил Мэттис.

По его словам, "пройдя через мрачнейшие дни холодной войны, США по-прежнему хотят оставлять политические каналы открытыми и снижать напряженность".

Также в ходе встречи Мэттис заверил союзников по НАТО в поддержке альянса со стороны США. При этом он предупредил, что, если члены альянса не увеличат свои военные расходы на общую оборону, Вашингтон сократит свою поддержку.

"Америка будет выполнять свои обязательства, но, если ваши страны не хотят увидеть, как Америка сокращает поддержку альянса, каждый из вас должен продемонстрировать вклад в нашу общую оборону", - сказал глава Пентагона.

12 января Мэттис, тогда еще будущий министр обороны США, на слушаниях в Сенате заявил, что Россия несет наибольшую угрозу для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Другими угрозами он назвал исламский терроризм и действия Китая в Южно-Китайском море.

Мэттис также заявил, что вместе со своими подчиненными планирует выработать проект стратегии для противостояния России на мировой арене. "Я хотел бы узнать поближе мою команду в сфере безопасности, выработать проект стратегии для противодействия России из-за того, что она уже сделала", - сказал он.

США следует взаимодействовать с Россией, считает Мэттис, ведь страны взаимодействовали даже во время Холодной войны. Вместе с тем, заявил кандидат, США должны противостоять России в тех областях, где сотрудничество невозможно, и защищаться от России, если она будет действовать против американских интересов.

Мэттис с 2007 по 2010 годы возглавлял Межвидовое командование вооруженных сил США и одновременно был верховным главнокомандующим Стратегического командования НАТО по трансформации, отвечая за разработку новых концепций боевого применения сил альянса. Генерал принимал участие в боевых действиях в рамках операции "Буря в пустыне" в 1991 году, а также участвовал в операции в Афганистане против талибов. Затем Мэттис принял участие во вторжении в Ирак в 2003 году и был участником битвы за Фаллуджу в 2004 году. С 2007 до 2010 года он возглавлял Межвидовое командование вооруженных сил США

Прозвище "Бешеный пес" генерал получил за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам. На его счету множество неоднозначных и жестких высказываний.