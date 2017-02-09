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Польша никогда не согласится на раздел Европы на зоны влияния и не примет российского видения континента, заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский. Текст его выступления в Сейме опубликован на сайте польского МИДа.

По словам министра, Россия стремится к отказу НАТО от присутствия в Восточной Европе и к созданию в этом регионе некоей "серой зоны". "Польша не примет такого видения политического порядка в Европе, не согласится на разделение континента на зоны влияния. Никогда больше не будет Мюнхена и Ялты", - сказал Ващиковский.

Приоритетом своей страны Ващиковский назвал усиление сотрудничества США и Европы, в частности, в сфере безопасности. "Мы с беспокойством наблюдаем за агрессивной политикой России на Востоке Украины", - отметил министр. По словам Ващиковского, "политические действия РФ сопровождаются милитаризацией", в том числе Калининградской области.

"Задача польской внешней политики - полная реализация решений саммита НАТО в Варшаве и саммита в Нью-Порте. Это будет центральный пункт нашей деятельности", - подчеркнул Ващиковский. Глава МВД отметил, что в текущем году будет продолжено строительство базы ПРО НАТО в Редзикове, состоятся учения с участием танковой бригады и других военнослужащих США.

Кроме того, отметил министр, Варшава выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и усиленно работает над поиском новых источников получения энергоносителей.

Ващиковский также добавил, что Польша "понимает необходимость диалога с Россией", относится к своему соседу со всей серьезностью и поэтому будет развивать "общественный диалог", контакты между людьми и экономическое сотрудничество.

В декабре Ващиковский заявил, что путинская Россия нарушает международные нормы в большей степени, чем в свое время делал Советский Союз. "В 90-е годы мы были склонны думать, что новая Россия будет проводить свою внешнюю политику в соответствии с международными нормами и ценностями. Но последние годы, когда Россия зашла в нарушении принципов ОБСЕ, устава ООН и международных стандартов дальше, чем СССР, доказали, что мы сильно ошибались", - сказал Ващиковский.

Министр отметил, что критическое отношение Варшавы к Москве вызвано не только сложной историей взаимоотношений, но "трезвой оценкой ревизионистских наклонностей" России.

"Мы считали, что нет больше нет необходимости поддерживать наши войска в постоянной готовности в той степени, как это было во время холодной войны, - сказал Ващиковский. - К сожалению, европейская, а также глобальная архитектура безопасности, созданная после холодной войны, в настоящее время все чаще подвергается сомнению и разрушению".

Министр подчеркнул важность союза ЕС и США. "Именно благодаря американским гарантиям безопасности Европы может развиваться мирным путем Мы считаем, что Европа по-прежнему нуждается в Америке, и наша роль также должна напоминать американцам, что по-прежнему нуждаются в Европе", - заявил Ващиковский.