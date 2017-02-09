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новость НАТО усилит политическое давление на Россию в связи с обострением в Донбассе

09.02.2017
Штаб-квартира НАТО. Фото: nato.int
Штаб-квартира НАТО. Фото: nato.int
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НАТО усилит политическое давление на Россию в связи с эскалацией боевых действий в Донбассе. Такое решение принято на внеочередном заседании комиссии Украина-НАТО, сообщается на сайте миссии Украины при альянсе.

"Союзники отметили, что в НАТО четко понимают, что за последней эскалацией стоит Россия и поддерживаемые ею боевики. Особое беспокойство НАТО выразила в связи с тем, что жертвами обстрелов боевиков становятся не только военные, но и гражданское население в населенных пунктах Авдеевка, Сартана, Широкино и др. Союзники выразили Украины соболезнования в связи с многочисленными потерями среди военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что при таких действиях России против Украины не может идти речь о возвращении к "обычным" отношениям с Москвой и отмене санкций. НАТО усилит политическое давление на Россию. Ситуация с безопасностью на Украине будет оставаться одним из важнейших приоритетов НАТО и первоочередным вопросом во время контактов альянса с Россией.

Обострение ситуации в Донбассе началось в конце января. В результате боевых действий в районе Авдеевки более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления. Город обстреливали из систем залпового огня "Град" ( Фото ФОТО). К 3 февраля в Донбассе боестолкновения проходили практически на всей линии соприкосновения.

Во вторник специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта на Донбассе "далеки от режима полного прекращения огня". При этом он отметил, что что интенсивность боев в районе Авдеевки значительно снизилась, а ремонтные бригады смогли восстановить жизнеобеспечение пострадавших населенных пунктов. В то же время Сайдик осудил то, что гражданские ремонтные бригады несколько раз подвергались обстрелу.

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09.02.2017
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"Град" и строения

03.02.2017

Обстрелы Авдеевки продолжаются - российские "Грады" с улиц Донецка бьют по жилым домам и гуманитарной зоне, где развернуты пункты обогрева. Артиллерия ДНР начала обстрел дорог, пытаясь отрезать Авдеевку от путей снабжения. Ремонтные бригады под обстрелом не могут приступить к работе, город остается без электричества. Волонтеры везут продукты и вещи для местных жителей и защитников города. Фоторепортаж Ивана Любыша-Кирдея из Авдеевки.
Авдеевка. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin

Авдеевку продолжают обстреливать из "Градов"

31.01.2017

Не прекращаются обстрелы украинской Авдеевки. По данным Киева, пророссийские боевики за сутки 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Обстрел ведется из установок "Град" и крупнокалиберной артиллерии. "Серьезную озабоченность" опасным обострением ситуации на востоке Украины выразил Совбез ООН. Госдепартамент США призвал немедленно прекратить огонь и обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в регион. ХРОНИКА.

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