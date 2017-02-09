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НАТО усилит политическое давление на Россию в связи с эскалацией боевых действий в Донбассе. Такое решение принято на внеочередном заседании комиссии Украина-НАТО, сообщается на сайте миссии Украины при альянсе.

"Союзники отметили, что в НАТО четко понимают, что за последней эскалацией стоит Россия и поддерживаемые ею боевики. Особое беспокойство НАТО выразила в связи с тем, что жертвами обстрелов боевиков становятся не только военные, но и гражданское население в населенных пунктах Авдеевка, Сартана, Широкино и др. Союзники выразили Украины соболезнования в связи с многочисленными потерями среди военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что при таких действиях России против Украины не может идти речь о возвращении к "обычным" отношениям с Москвой и отмене санкций. НАТО усилит политическое давление на Россию. Ситуация с безопасностью на Украине будет оставаться одним из важнейших приоритетов НАТО и первоочередным вопросом во время контактов альянса с Россией.

Обострение ситуации в Донбассе началось в конце января. В результате боевых действий в районе Авдеевки более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления. Город обстреливали из систем залпового огня "Град" ( ФОТО). К 3 февраля в Донбассе боестолкновения проходили практически на всей линии соприкосновения.

Во вторник специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта на Донбассе "далеки от режима полного прекращения огня". При этом он отметил, что что интенсивность боев в районе Авдеевки значительно снизилась, а ремонтные бригады смогли восстановить жизнеобеспечение пострадавших населенных пунктов. В то же время Сайдик осудил то, что гражданские ремонтные бригады несколько раз подвергались обстрелу.