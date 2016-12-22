О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.257647.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.257647.html
Также: Европа, Россия, Война, Мир, Политика

новость НАТО усиливает военное присутствие на восточном фланге в ответ на действия России

22.12.2016
Оана Лунгеску. Фото: nato.int
Оана Лунгеску. Фото: nato.int
Реклама

Россия ведет себя в военном плане все более напористо, поэтому НАТО вынуждена усиливать восточный фланг, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в интервью Интерфаксу. Так она прокомментировала слова российского министра обороны Сергея Шойгу о наращивании военного потенциала НАТО у границ России.

"Хотя мы и не видим непосредственной угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем, что на протяжении многих лет модель поведения России в военном плане на границах альянса становится все более напористой", - отметила Лунгеску.

"Агрессивные действия России на Украине в нарушение ее международных обязательств привели к драматическим изменениям в сфере безопасности, на которые НАТО, разумеется, вынуждена была отвечать, - подчеркнула представитель альянса. По ее словам, озабоченность НАТО вызывает "существенное наращивание финансирования и модернизации вооруженных сил РФ, значительное увеличение числа внезапных учений с привлечением десятков тысяч военных и стремлении использовать военную силу против соседей".

По словам Лунгеску, на саммите Россия-НАТО "страны альянса выразили особую озабоченность в связи с чрезмерным проведением Россией внезапных учений, которые дестабилизируют ситуацию и не способствуют улучшению общего климата наших отношений".

"В ОБСЕ 57 стран, включая все государства НАТО и Россию, согласовали правила, регулирующие военную деятельность в Европе, включая наблюдение за учениями и уведомление о них, - сказала Лунгеску. - Страны - члены НАТО призвали Россию уважать как дух, так и букву Венского документа по военным учениям и деятельности и конструктивно содействовать модернизации Венского документа в формате ОБСЕ".

В четверг Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать военный потенциал у российских границ. Министр отметил, что военный бюджет стран Североатлантического альянса увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов долларов.

"Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона тактических групп, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских Сухопутных войск", - добавил Шойгу.

Также, по его словам, активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России. "За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз", - сказал министр обороны. - Это вынудило нас на 61 процент увеличить количество вылетов истребительной авиации на Балтике, в Черном море и Арктике".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

новость Новости по теме
22.12.2016 Шойгу: НАТО наращивает военный потенциал у российских границ →
14.12.2016 США: Военный конфликт между Россией и НАТО - главная угроза 2017 года →
05.12.2016 Министр ВВС США назвала Россию "угрозой номер один" →
31.05.2016 Страны НАТО увеличат расходы на оборону в Европе →
02.02.2016 США направят на усиление войск в Европе 3,4 миллиарда долларов →
09.07.2015 Министр ВВС США: Россия - главная угроза Америке →
16.06.2015 США намерены разместить в Европе истребители пятого поколения F-22 Raptor →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость Соревнования переносят из России
Логотип Международного союза биатлонистов
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
в блоге Крепость "Россия"
383
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Москва: новое дело "исламистов"
Задержание подозреваемых по делу "Таблиги джамаат" в Москве, 22.12.2016. Кадр оперативной съемки
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Исходя из закона
383
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
новость Савченко исключили из делегации в ПАСЕ
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Песков: Диалог с США заморожен
Барак Обама и Владимир Путин
новость Чудновец оставили в колонии
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость В Краснодаре крестили Дзержинского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
новость Балуха оставили в СИЗО
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua
новость Преступления в Сирии рассмотрит ООН
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
новость Вторая чеченская: новые дела
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru