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Россия ведет себя в военном плане все более напористо, поэтому НАТО вынуждена усиливать восточный фланг, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в интервью Интерфаксу. Так она прокомментировала слова российского министра обороны Сергея Шойгу о наращивании военного потенциала НАТО у границ России.

"Хотя мы и не видим непосредственной угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем, что на протяжении многих лет модель поведения России в военном плане на границах альянса становится все более напористой", - отметила Лунгеску.

"Агрессивные действия России на Украине в нарушение ее международных обязательств привели к драматическим изменениям в сфере безопасности, на которые НАТО, разумеется, вынуждена была отвечать, - подчеркнула представитель альянса. По ее словам, озабоченность НАТО вызывает "существенное наращивание финансирования и модернизации вооруженных сил РФ, значительное увеличение числа внезапных учений с привлечением десятков тысяч военных и стремлении использовать военную силу против соседей".

По словам Лунгеску, на саммите Россия-НАТО "страны альянса выразили особую озабоченность в связи с чрезмерным проведением Россией внезапных учений, которые дестабилизируют ситуацию и не способствуют улучшению общего климата наших отношений".

"В ОБСЕ 57 стран, включая все государства НАТО и Россию, согласовали правила, регулирующие военную деятельность в Европе, включая наблюдение за учениями и уведомление о них, - сказала Лунгеску. - Страны - члены НАТО призвали Россию уважать как дух, так и букву Венского документа по военным учениям и деятельности и конструктивно содействовать модернизации Венского документа в формате ОБСЕ".

В четверг Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать военный потенциал у российских границ. Министр отметил, что военный бюджет стран Североатлантического альянса увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов долларов.

"Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона тактических групп, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских Сухопутных войск", - добавил Шойгу.

Также, по его словам, активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России. "За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз", - сказал министр обороны. - Это вынудило нас на 61 процент увеличить количество вылетов истребительной авиации на Балтике, в Черном море и Арктике".