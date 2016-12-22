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НАТО объявил Россию главной угрозой и продолжает наращивать военный потенциал у российских границ. Как передает Интерфакс, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что военный бюджет стран Североатлантического альянса увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов долларов.

"Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона тактических групп, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских Сухопутных войск", - добавил Шойгу.

Также, по его словам, активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России.

"За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз", - уточнил министр обороны. В 90-х годах, по его словам, таких полетов было 107, в 2000-х - 298, в этом году их насчитывается уже 852.

"Это вынудило нас на 61 процент увеличить количество вылетов истребительной авиации на Балтике, в Черном море и Арктике", - добавил Шойгу.

Ранее эксперты Центра превентивных действий при Совете по международным отношениям США опубликовали доклад "Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 году", в котором военный конфликт между Россией и НАТО назван главной угрозой 2017 года.

По мнению экспертов, такое противостояние может возникнуть как преднамеренно, так и непреднамеренно, однако в любом случае станет следствием "агрессивного поведения России в Восточной Европе". Вероятность конфликта, по оценке аналитиков, "умеренная".