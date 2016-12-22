О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.257639.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.257639.html
Также: Россия, США, Мир, Война, Политика | Персоны: Сергей Шойгу

новость Шойгу: НАТО наращивает военный потенциал у российских границ

22.12.2016
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
Реклама

НАТО объявил Россию главной угрозой и продолжает наращивать военный потенциал у российских границ. Как передает Интерфакс, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что военный бюджет стран Североатлантического альянса увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов долларов.

"Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона тактических групп, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских Сухопутных войск", - добавил Шойгу.

Также, по его словам, активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России.

"За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз", - уточнил министр обороны. В 90-х годах, по его словам, таких полетов было 107, в 2000-х - 298, в этом году их насчитывается уже 852.

"Это вынудило нас на 61 процент увеличить количество вылетов истребительной авиации на Балтике, в Черном море и Арктике", - добавил Шойгу.

Ранее эксперты Центра превентивных действий при Совете по международным отношениям США опубликовали доклад "Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 году", в котором военный конфликт между Россией и НАТО назван главной угрозой 2017 года.

По мнению экспертов, такое противостояние может возникнуть как преднамеренно, так и непреднамеренно, однако в любом случае станет следствием "агрессивного поведения России в Восточной Европе". Вероятность конфликта, по оценке аналитиков, "умеренная".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

новость Новости по теме
14.12.2016 США: Военный конфликт между Россией и НАТО - главная угроза 2017 года →
05.12.2016 Министр ВВС США назвала Россию "угрозой номер один" →
31.05.2016 Страны НАТО увеличат расходы на оборону в Европе →
02.02.2016 США направят на усиление войск в Европе 3,4 миллиарда долларов →
09.07.2015 Министр ВВС США: Россия - главная угроза Америке →
16.06.2015 США намерены разместить в Европе истребители пятого поколения F-22 Raptor →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Исходя из закона
383
новость Бориса Миронова оштрафовали
Борис Миронов. Кадр RTVi
новость Чудновец оставили в колонии
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость В Краснодаре крестили Дзержинского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
новость Песков: Диалог с США заморожен
Барак Обама и Владимир Путин
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Преступления в Сирии рассмотрит ООН
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
новость Террорист под наблюдением
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Вторая чеченская: новые дела
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
новость Тюрьма за брелок с видеокамерой
Брелок с видеорегистратором. Фото: vashacamera.ru
новость Силивончик вернулся в Белоруссию
Кирилл Силивончик в аэропорту Минска, 21.12.2016. Фото: svaboda.org
новость Дадин: дела о драке пока не будет
Ильдар Дадин и его сокамерник после драки. Источник: ptzgovorit.ru
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru