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новость Пять европейских стран продлили действие санкций против России

25.10.2016
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза
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Пять не входящих в ЕС европейских стран продлили еще на шесть месяцев действие персональных санкций против России, введенных после аннексии Крыма. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на интернет-портале Совета Евросоюза.

Тем самым эти страны присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций. "Страны-кандидаты Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединяются к настоящему решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в документе.

7 сентября продление персональных санкций на шесть месяцев, до 15 марта 2017 года, одобрил Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper). Никаких изменений в санкционном списке нет. Всего в нем 146 физических и 37 юридических лиц. Ранее трое человек были исключены из черного списка, поскольку их уже нет в живых.

15 сентября Совет Европейского союза утвердил это решение. "Оценка ситуации не дает основания для изменения режима санкций или списка лиц и организаций, попавших под ограничительными меры", - отмечается в сообщении. Совет Европы принимает решение о продлении санкций каждые полгода.

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25.10.2016

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