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новость Совет ЕС утвердил продление персональных санкций против России

15.09.2016
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
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Совет Европейского союза продлил на 6 месяцев, до 15 марта 2017 года, срок действия введенных после аннексии Крыма персональных санкций. Об этом сообщается на сайте Совета.

"Оценка ситуации не дает основания для изменения режима санкций или списка лиц и организаций, попавших под ограничительными меры", - отмечается в сообщении. Соответствующее решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС 16 сентября.

7 сентября продление санкций одобрил Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper). Никаких изменений в санкционном списке нет.

10 марта Совет Европы продлил до 15 сентября персональные санкции в отношении физических лиц и компаний. Решение о продлении санкций связано с "продолжающимся подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", отмечается в заявлении. 12 марта решение вступило в силу.

Всего в черном списке 146 физических и 37 юридических лиц. Трое человек были исключены из черного списка, поскольку их уже нет в живых.

Источник в российском МИДе заявил, что санкции в отношении физических лиц из стран ЕС, которые включены в российский "стоп-лист", "сохраняются в силе и продолжат действовать". При этом он не стал комментировать продление европейских санкций.

Впервые персональные санкции были введены Евросоюзом в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины, 17 марта 2014 года, на другой день после "референдума" в Крыму. Включение в санкционный список влечет замораживание счетов в банках стран ЕС и запрет на въезд в Евросоюз.

После начала боевых действий на востоке Украины санкционный список неоднократно расширялся. В феврале 2015 года в список были добавлены пять россиян, в том числе певец Иосиф Кобзон и два заммаинистра обороны, 14 деятелей самопровозглашенных "республик", а также девять организаций.

Совет Европы принимает решение о продлении санкций каждые полгода.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.09.2016
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