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новость Неснимаемый остаток

Bloomberg: Евросоюз намерен продлить санкции против России
21.11.2016
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
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Страны ЕС обсуждают возможность продления еще на полгода санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять дипломатических источников, знакомых с ходом обсуждения.

Обсуждение санкций в отношении России внесено в предварительную повестку саммита Евросоюза, который пройдет 15–16 декабря. В Евросоюзе намерены продлить санкции, так как Россия до сих пор не выполнила полностью минские соглашения. Как отметил еще один источник агентства, другие сценарии исключены.

10 ноября Reuters со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщало, что в ЕС намерены продлить санкции против России в декабре этого года, до того как Трамп вступит в должность. Решение о продлении санкций должны поддержать все 28 государств ЕС. По словам собеседников агентства, в ЕС опасаются, что действия нового президента США могут усложнить достижение консенсуса.

Речь идет о продлении как персональных, так и секторальных санкций. Ранее их действие продлевалось раз в полгода. Срок действия секторальных санкций истекает31е января, персональных - 17 марта.

18 ноября президент США Барак Обама и лидеры ведущих государств ЕС на встрече в Берлине договорились оставить в силе санкции в отношении России, пока российские власти не выполнят свои обязательства по разрешению конфликта на Украине. Во встрече c уходящим президентом приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Британии Тереза Мэй, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Италии Маттео Ренци.

"Важно, что мы продлим санкции до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы" - заявил Обама. В то же время он отметил, что "в наших интересах сотрудничать с Россией, чтобы решать проблемы в мире".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
21.11.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы

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