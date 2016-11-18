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новость Минобороны России перебрасывает в Тартус оборудование для военно-морской базы

18.11.2016
Тартус. Фото с сайта www.kacmac.com
Тартус. Фото с сайта www.kacmac.com
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Российское Минобороны перебрасывает в сирийский порт Тартус суда, катера и техническое оборудование, необходимое для создания здесь полноценной военно-морской базы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Не дожидаясь документального оформления повышения статуса российского объекта в сирийском Тартусе от пункта материально-технического обеспечения до военно-морской базы, Россия насыщает объект необходимыми вспомогательными судами, катерами и оборудованием, - приводит агентство слова источника. - Минувшим днем через черноморские проливы в юго-западном направлении проследовал морской буксир МБ-31 Черноморского флота с плавучим краном СПК-46150".

Турецкие СМИ также сообщали о прохождении через проливы российских судов вспомогательного флота, на борту которых были замечены несколько катеров противодиверсионной обороны типа "Рэптор". Кроме того, было замечено судно-килектор Черноморского флота КИЛ-158. Оно предназначено для постановки и съема боно-сетевого заграждения и рейдового оборудования.

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российских кораблей. Помимо этого, в провинции Латакия на аэродроме Хмеймим базируется российская авиагруппа.

10 октября заместитель министра обороны Николай Панков заявил, что Россия намерена разместить в Тартусе военно-морскую базу на постоянной основе, "Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая, и мы надеемся, что скоро будем просить у вас ратифицировать эти документы", - сказал Панков на заседании комитета по международным делам Совфеда. Позже стало известно, что соглашение будет заключено на 49 лет.

14 октября Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики". За день до этого соглашение ратифицировал Совет Федерации.

Документ регулирует условия бессрочного нахождения российской авиагруппы на территории Сирии. Уточняется, что она размещена на территории республики по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме "Хмеймим" в провинция Латакия, который вместе с его инфраструктурой и территорией предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе. Вооружение, боеприпасы и оборудование ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин, а личный состав российской авиагруппы "беспрепятственно пересекает границу Сирии и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны".

Личному составу российской авиагруппы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные дипломатическим. Транспорт и воздушные суда, используемые в интересах российской авиагруппы, "пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер".

Кроме того, устанавливается, что сирийская сторона не предъявляет никаких претензий России, ее авиагруппе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.

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18.11.2016

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