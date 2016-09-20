Реклама

Боевая авиация России и Сирии не наносила ударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает Интерфакс.

По словам генерала, на видеосъемке с места событий нет никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. "Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса", - заявил Конашенков. - Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо".

В связи с тем, что маршрут передвижения конвоя в понедельник проходил через территории, подконтрольные боевикам, российские военные осуществляли его сопровождение беспилотными средствами, сообщил генерал. "Около 13:40 весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки, после чего российский центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны. Дальнейшие перемещения конвоя российской стороной не отслеживались. Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам", - сказал Конашенков.

По его словам, в понедельник боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" именно на этом направлении около 19:00 начали масштабное наступление на Алеппо. Оно поддерживалось огнем из танков, артиллерийских орудий и различных реактивных систем залпового огня.

В понедельник вечером в Сирии была разгромлена автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся из Алеппо в удерживаемые повстанцами сельские районы. Сообщалось, что в результате авианалета погибли 20 человек, повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя.

Конвой был организован ООН и сирийским отделением Красного полумесяца. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, удар нанесли сирийские или российские военные самолеты.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, если подтвердится, что удар по автоколонне был нанесен преднамеренно, это будет считаться военным преступлением. "Известие о нападении на конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в городе Урем эль-Кубра на северо-востоке от Алеппо, вызывает отвращение и ужас. По первоначальным сообщениям, множество людей были убиты или получили серьезные ранения, включая добровольцев из Красного полумесяца", - говорится в письменном заявлении О'Брайена. По его словам, также был поврежден склад с гуманитарными припасами и медицинский центр в Урем эль-Кубра.

"Не может быть никакого объяснения или оправдания, какой-либо причины и рационального обоснования нападению на храбрых и самоотверженных гуманитарных сотрудников", - отметил он, призвав немедленно провести беспристрастное расследование инцидента. Отправка всех гуманитарных конвоев в Сирию приостановлена, заявили в ООН.

По словам официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, Вашингтон проведет переоценку перспектив военного сотрудничества с Москвой после удара по гуманитарному конвою. "США поднимут этот вопрос напрямую с Россией. С учетом вопиющих нарушений режима прекращения огня мы будем пересматривать будущие перспективы сотрудничества с Россией, - говорится в заявлении Кирби. - Более недели мы призывали Москву исполнять свои обязательства, взятые в Женеве, по облегчению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи сирийскому народу. И более недели сирийский режим неоднократно отказывал во въезде конвоям ООН, не давая им возможности доставить срочные грузы - еду, воду, и медикаменты отчаявшимся сирийским гражданам", - отметил Кирби. По его словам, "только сегодня режим наконец выдал разрешения некоторым конвоям".

"Маршрут следования этого конвоя был известен сирийскому режиму и России, и эти сотрудники гуманитарной миссии были убиты, осуществляя попытку предоставить помощь сирийскому народу", - подчеркнул Кирби.