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Обстрел гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо могли осуществить российские бомбардировщики Су-24. Как передает Reuters, об этом сообщили два чиновника американской администрации, ссылаясь на данные разведки. По их информации, два самолета ВКС России находились в воздухе в том районе и в то самое время, когда с воздуха был нанесен удар по конвою ООН.

Заместитель помощника президента по национальной безопасности США Бен Родс возложил ответственность за случившееся на Россию, однако не уточнил, чьи именно самолеты осуществляли бомбардировку - российские или сирийские.

В Центральном командовании ВС США настаивают, что удар по колонне в Алеппо был произведен с воздуха. По словам представителя командования Джона Томаса, "это, безусловно, была не коалиция".

В российском МИДе обвинения категорически отрицают. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

По словам главы МИДа Сергея Лаврова, сирийские ВВС не могли атаковать гуманитарный конвой в Алеппо, поскольку удар был нанесен в темное время суток. "Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что наша авиация там не работала. Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо", - цитирует Лаврова ТАСС.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевая авиация России и Сирии не наносила ударов по конвою ООН. По словам генерала, на видеосъемке с места событий нет никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. "Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса", - заявил Конашенков. - Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо".

В понедельник вечером в Сирии была разгромлена автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся из Алеппо в удерживаемые повстанцами сельские районы. Сообщалось, что в результате авианалета погибли 20 человек, повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя.

Конвой был организован ООН и сирийским отделением Красного полумесяца. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, удар нанесли сирийские или российские военные самолеты.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, если подтвердится, что удар по автоколонне был нанесен преднамеренно, это будет считаться военным преступлением. "Не может быть никакого объяснения или оправдания, какой-либо причины и рационального обоснования нападению на храбрых и самоотверженных гуманитарных сотрудников", - отметил он, призвав немедленно провести беспристрастное расследование инцидента. Отправка всех гуманитарных конвоев в Сирию приостановлена, заявили в ООН.

По словам официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, Вашингтон проведет переоценку перспектив военного сотрудничества с Москвой после удара по гуманитарному конвою. "США поднимут этот вопрос напрямую с Россией. С учетом вопиющих нарушений режима прекращения огня мы будем пересматривать будущие перспективы сотрудничества с Россией, - говорится в заявлении Кирби. - Более недели мы призывали Москву исполнять свои обязательства, взятые в Женеве, по облегчению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи сирийскому народу. И более недели сирийский режим неоднократно отказывал во въезде конвоям ООН, не давая им возможности доставить срочные грузы - еду, воду, и медикаменты отчаявшимся сирийским гражданам", - отметил Кирби.

"Маршрут следования этого конвоя был известен сирийскому режиму и России, и эти сотрудники гуманитарной миссии были убиты, осуществляя попытку предоставить помощь сирийскому народу", - подчеркнул Кирби.