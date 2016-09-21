О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror706.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.254733.html
Также: Ближний Восток, Война, Россия, США, Российско-американские отношения, Мир, Политика

новость США обвинили Россию в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо

21.09.2016
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
Реклама

Обстрел гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо могли осуществить российские бомбардировщики Су-24. Как передает Reuters, об этом сообщили два чиновника американской администрации, ссылаясь на данные разведки. По их информации, два самолета ВКС России находились в воздухе в том районе и в то самое время, когда с воздуха был нанесен удар по конвою ООН.

Заместитель помощника президента по национальной безопасности США Бен Родс возложил ответственность за случившееся на Россию, однако не уточнил, чьи именно самолеты осуществляли бомбардировку - российские или сирийские.

В Центральном командовании ВС США настаивают, что удар по колонне в Алеппо был произведен с воздуха. По словам представителя командования Джона Томаса, "это, безусловно, была не коалиция".

В российском МИДе обвинения категорически отрицают. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

По словам главы МИДа Сергея Лаврова, сирийские ВВС не могли атаковать гуманитарный конвой в Алеппо, поскольку удар был нанесен в темное время суток. "Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что наша авиация там не работала. Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо", - цитирует Лаврова ТАСС.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевая авиация России и Сирии не наносила ударов по конвою ООН. По словам генерала, на видеосъемке с места событий нет никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. "Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса", - заявил Конашенков. - Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо".

В понедельник вечером в Сирии была разгромлена автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся из Алеппо в удерживаемые повстанцами сельские районы. Сообщалось, что в результате авианалета погибли 20 человек, повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя.

Конвой был организован ООН и сирийским отделением Красного полумесяца. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, удар нанесли сирийские или российские военные самолеты.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, если подтвердится, что удар по автоколонне был нанесен преднамеренно, это будет считаться военным преступлением. "Не может быть никакого объяснения или оправдания, какой-либо причины и рационального обоснования нападению на храбрых и самоотверженных гуманитарных сотрудников", - отметил он, призвав немедленно провести беспристрастное расследование инцидента. Отправка всех гуманитарных конвоев в Сирию приостановлена, заявили в ООН.

По словам официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, Вашингтон проведет переоценку перспектив военного сотрудничества с Москвой после удара по гуманитарному конвою. "США поднимут этот вопрос напрямую с Россией. С учетом вопиющих нарушений режима прекращения огня мы будем пересматривать будущие перспективы сотрудничества с Россией, - говорится в заявлении Кирби. - Более недели мы призывали Москву исполнять свои обязательства, взятые в Женеве, по облегчению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи сирийскому народу. И более недели сирийский режим неоднократно отказывал во въезде конвоям ООН, не давая им возможности доставить срочные грузы - еду, воду, и медикаменты отчаявшимся сирийским гражданам", - отметил Кирби.

"Маршрут следования этого конвоя был известен сирийскому режиму и России, и эти сотрудники гуманитарной миссии были убиты, осуществляя попытку предоставить помощь сирийскому народу", - подчеркнул Кирби.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
21.09.2016

новость Новости по теме
20.09.2016 Россия отрицает причастность к удару по гуманитарному конвою в Сирии →
20.09.2016 В Сирии обстреляли гуманитарный конвой ООН →
10.09.2016 На 14-часовой встрече Лаврова и Керри согласованы пять документов по Сирии →
31.08.2016 Россия отказалась признать выводы доклада ООН по применению химоружия в Сирии →
20.08.2016 Пентагон предостерег Сирию от авиаударов вблизи войск коалиции →
15.08.2016 Шойгу: Путин спас Сирию от удара 624 крылатыми ракетами НАТО →
24.07.2016 Минобороны возложило на США ответственность за российские удары по их союзникам →
15.07.2016 Песков: Тема сотрудничества США и России в Сирии на переговорах не обсуждалась →
15.07.2016 Керри призвал Путина к более активным действиям в Сирии →
04.05.2016 США и Россия достигли соглашения о перемирии в Алеппо →
30.04.2016 Еще в двух регионах Сирии вступило в силу временное перемирие →
23.04.2016 США предложили России ввести новую систему контроля перемирия в Сирии →
16.04.2016 США призвали Россию помочь остановить наступление сирийской армии на Алеппо →
15.03.2016 Керри приедет в Москву для обсуждения ситуации в Сирии с Путиным →
04.03.2016 Кремль анонсировал еще одного участника переговоров по Сирии →
26.02.2016 Россия и США внесли в Совбез ООН резолюцию о перемирии в Сирии →
24.02.2016 Пентагон и ЦРУ: Нужен "план Б" на случай срыва Россией перемирия в Сирии →
23.02.2016 Власти Сирии и оппозиция согласились на перемирие с рядом условий →
12.02.2016 Достигнута договоренность о прекращении боевых действий в Сирии →
Фото и Видео
24324
Play own
Россияне о Сирии
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Лукашенко: Давления я не потерплю
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
новость Полный контроль над трафиком
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Капитан ФСБ в плену джихадистов
Евгений Петренко. Кадр Furat Media
новость Универмаг в "расстрельном доме"
"Расстрельный дом" на Никольской. Фото: "Яндекс-панорамы"
РЕКЛАМА
Loading...
новость Уголовка за вброс бюллетеней
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
в блоге Путин проповедует любовь
383
в блоге Драма опричника
383
статья Выборы на войне
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Ночной позор: выборы в телевизоре
Владимир Соловьев
в блоге Патриот и "Диссернет"
383
новость Чийгоз и милосердный "ополченец"
Ахтем Чийгоз. Фото: qha.com.ua
новость Рада: Госдума нелегитимна
Наталья Поклонская с дочерью на выборах в Симферополе. Фото: Sputnik
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Opera помогает обойти блокировку
Изображение с сайта opera.com
новость Электрошокер вместо полиграфа
Мурад Рагимов после пыток собровцами. Источник: pytkam.net
новость Росгвардия в Крыму
Бойцы Росгвардии. Фото: rsute.ru
в блоге Выборы - ответ на происки
383
новость Минфин повышает НДС
Минфин России. Фото: minfin.ru
новость Штраф музыканту оставлен в силе
Семен Лашкин. Кадр видеозаписи
в блоге Спасибо от Путина и Сталина
383