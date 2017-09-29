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новость Экс-зампрокурора Симферополя лишили гражданства РФ из-за "Матильды"

29.09.2017
Александр Шкитов. Фото: myrotvorets.center
Александр Шкитов. Фото: myrotvorets.center
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Бывшего российского зампрокурора Симферополя Александра Шкитова уволили из ведомства и лишили российского гражданства, после того как он вынес предостережение кинотеатрам Крыма о недопустимости показа трейлера фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом Шкитов рассказал радиостанции "Говорит Москва".

По словам Шкитова, через неделю после вынесения им предостережения в его отношении начали служебную проверку. Прокуратура сделала запрос о законности получения Шкитовым гражданства. Надзорное ведомство получило ответ, что зампрокурора получил российский паспорт незаконно, и Шкитова уволили из прокуратуры.

По статье 22 закона о гражданстве паспорт можно отобрать на основании решения суда, если гражданство было предоставлено "на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений".

Шкитов добавил, что оспаривает прекращение гражданства. Экс-зампрокурора уточнил, что имеет право на гражданство России, так как его родители имеют российские паспорта, а он сам жил в стране в 1990-92 годах.

По словам бывшего зампрокурора, он стал апатридом, так как лишился украинского паспорта в 2014 году по указу экс-президента страны Виктора Януковича, который аннулировал гражданство Украины у всех крымских судей и прокуроров-коллаборационистов.

Ранее депутат Госдумы и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская опубликовала заключение главка МВД по Севастополю, где Шкитов получал паспорт, об отсутствии у него российского гражданства. В документе говорится, что в картотеке городского управления ФМС нет дела о выдаче Шкитову паспорта, поэтому он не может быть признан российским гражданином.

Накануне Поклонская заявила, что из крымской прокуратуры уволили и лишили российского гражданства "принципиальных" сотрудников ведомства, которые выступили против "Матильды" вопреки "неофициальному пожеланию".

8 августа Шкитов разослал по кинотеатрам Крыма предостережение по поводу показа рекламных трейлеров "Матильды". В предостережении говорилось, что этими трейлерами "грубо оскорбляются религиозные чувства верующих, публично оскверняются святыни православной веры, образы Царственных страстотерпцев - святого Государя Николая II и святой Государыни Александры Федоровны", что якобы нарушает законы о рекламе и экстремизме.

В ответ адвокат Учителя Константин Добрынин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обстоятельства появления предостережения. Добрынин предположил, что при подписании документа Шкитов мог действовать из коррупционных соображений.

После этого оккупационная прокуратура Крыма начала проверку действий работников прокуратуры Симферополя. Там пришли к выводу, что прокурорские работники столицы полуострова "грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений".

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